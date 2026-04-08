Andersen Consulting通过与Kyanon Consulting合作强化数字化转型服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Kyanon Consulting签署合作协议进一步强化自身平台。Kyanon Consulting是一家总部位于越南的技术咨询公司，以提供大规模数字化转型解决方案著称。

Kyanon Consulting成立于2025年，是Kyanon Digital旗下分支，为零售、银行和金融以及制造行业的企业提供端到端数字化和技术服务，帮助它们实现运营现代化、改善客户互动并加速增长。该公司提供的解决方案覆盖数字化战略、企业和产品开发、系统集成、工作流程自动化、高级分析和AI驱动的客户体验洞察等领域。

Kyanon Consulting创始人Tai Huynh表示：“在Kyanon Consulting，我们的使命是创造真正有价值的数字化影响力。我们为客户提供所需的工具、洞察和创新，帮助他们增强抗风险能力并开拓新机遇。与Andersen Consulting的合作让我们能够将自身能力拓展到更广阔的全球平台，为寻求可扩展高性能技术解决方案的企业提供支持。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Andersen Consulting持续提升全球技术服务能力，而我们与Kyanon Consulting的合作进一步深化了自身平台的实力。Kyanon Consulting在数字工程、集成和数据智能方面的专业能力，增强了我们在亚太地区乃至全球范围内提供综合解决方案的能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。