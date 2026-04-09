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Andersen Consulting rafforza le sue capacità di trasformazione digitale grazie alla collaborazione con Kyanon Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting migliora la sua piattaforma grazie a un accordo di collaborazione con Kyanon Consulting, società di consulenza tecnologica con sede in Vietnam, nota per la fornitura di soluzioni innovative digitali su vasta scala.

Fondata nel 2025 come divisione di Kyanon Digital, Kyanon Consulting offre servizi digitali e tecnologici completi ai settori retail, bancario e finanziario e alle organizzazioni di produttive che intendono modernizzare le proprie operazioni, migliorare il coinvolgimento dei clienti e accelerare la crescita. L'azienda offre soluzioni in ambiti di strategia digitale, sviluppo aziendale e dei prodotti, integrazione dei sistemi, automazione dei flussi di lavoro, analisi avanzata e approfondimenti basati sull'AI per l'esperienza del cliente.

“In Kyanon Consulting, la nostra missione è creare un impatto digitale davvero rilevante”, ha dichiarato Tai Huynh, fondatore di Kyanon Consulting. “Forniamo ai clienti gli strumenti, le conoscenze e l'innovazione necessari per rafforzare la resilienza e aprire la strada a nuove opportunità. Collaborare con Andersen Consulting ci consente di portare le nostre capacità a una piattaforma globale più estesa e di supportare le organizzazioni che cercano soluzioni tecnologiche scalabili e dalle alte prestazioni”.

“Andersen Consulting continua a promuovere le sue capacità tecnologiche globali e la nostra collaborazione con Kyanon Consulting aggiunge profondità alla nostra piattaforma”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “L'esperienza di Kyanon Consulting nell'ingegneria e nell'integrazione digitale e nell'intelligence dei dati potenzia la nostra capacità di offrire soluzioni complete nell'intera regione Asia-Pacifico e oltre”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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