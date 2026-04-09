SLB OneSubsea獲得Shenandoah油田合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性能源技術公司SLB (NYSE: SLB)宣布，旗下合資公司SLB OneSubsea獲得Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC的一份合約，將為美洲灣的Shenandoah油田提供一套高壓高溫(HPHT)多相增壓系統。

該合約體現了對深水開發專案的持續投資，此類專案正透過應用先進海底系統提高採收率。SLB OneSubsea的HPHT多相增壓系統設計可在15,000 psi以上壓力下穩定運行，能夠因應超出傳統海底解決方案極限的作業條件。

SLB OneSubsea處理系統副總裁Andreas Fjellbirkeland表示：「我們與BOE的合作始於2025年1月，這讓我們得以針對油田作業條件設計量身打造的海底增壓解決方案。隨著營運商持續投資美洲灣深水專案，此類技術在加快投產和提高採收率方面扮演著關鍵角色。」

核心要點

SLB OneSubsea獲得BOE Exploration & Production LLC合約，為美洲灣的Shenandoah油田提供多相增壓系統

該系統可在15,000 psi以上壓力下可靠作業，效能超越傳統海底解決方案，滿足先進HPHT油田需求

SLB OneSubsea的處理技術協助BOE提高原油採收率、加快投產速度並提升油田價值

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea驅動全新海底時代，利用數位和技術創新來優化客戶的石油和天然氣生產、減低海底作業排放的二氧化碳，並釋出海底解決方案的龐大潛力，塑造永續的未來能源。SLB OneSubsea是一所合資企業，由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持，總部位於奧斯陸和休斯頓，在全球擁有1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪： onesubsea.slb.com 。

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