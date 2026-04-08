JFrog introduce un marco de confianza para el software impulsado por IA junto a NVIDIA

SUNNYVALE, California--(BUSINESS WIRE)--NVIDIA GTC – JFrog Ltd. (Nasdaq: FROG), empresa impulsora del concepto Liquid Software y creadora de la plataforma JFrog Software Supply Chain, repositorio de referencia para artefactos de software, binarios y activos de IA, ha anunciado hoy el lanzamiento de JFrog Agent Skills Registry. Validada mediante una integración temprana con NVIDIA, esta solución aporta la gobernanza y el marco de confianza verificable necesarios para que las organizaciones desplieguen agentes de forma segura, con la velocidad y la escala que exige el entorno empresarial.

El nuevo JFrog Agent Skills Registry será compatible con el NVIDIA Agent Toolkit, incluido NVIDIA NemoClaw, un entorno de ejecución de código abierto para crear e implementar agentes de IA autónomos, seguros y persistentes. Este registro se ha diseñado para ofrecer la gobernanza y el marco de confianza verificable que permiten operar con agentes de forma segura a escala empresarial. Además, JFrog Artifactory funcionará como repositorio de modelos de IA y habilidades de agentes junto con NVIDIA AI-Q Blueprint, dentro del NVIDIA Agent Toolkit.

«Los agentes de IA están transformando profundamente la forma en que se desarrolla y se gestiona el software. Sin embargo, sin un marco de confianza específico que garantice la gobernanza y la seguridad de los flujos de trabajo, suponen un riesgo considerable para las organizaciones», afirma Gal Marder, director de estrategia de JFrog. «Al igual que un paquete de software malicioso puede comprometer una aplicación, una habilidad no validada puede llevar a un agente a ejecutar acciones perjudiciales. Para desplegar agentes autónomos con seguridad a gran escala, las empresas deben dejar atrás la confianza ciega. En colaboración con el equipo de NVIDIA Enterprise AI Factory, estamos construyendo un sistema de referencia fiable para almacenar, analizar y gobernar todos los activos binarios para agentes de IA a lo largo de la cadena de suministro de software».

La rápida evolución de la IA ha convertido a los agentes autónomos basados en habilidades en un elemento habitual en la cadena de suministro de software. No obstante, requieren una capa de infraestructura que garantice la aplicación de políticas y controles de seguridad y privacidad. Sin una infraestructura estandarizada, las organizaciones se enfrentan a riesgos de seguridad y cumplimiento sin precedentes, como han demostrado recientes manipulaciones y brechas vinculadas a OpenClaw.

La solución universal de JFrog es compatible con todo tipo de agentes, incluido NVIDIA NemoClaw, y aporta un marco de confianza que permite:

Mejorar la seguridad y la gobernanza de MCP, habilidades de agentes, modelos y paquetes de software mediante una única fuente fiable que analiza y bloquea aquellos que presentan vulnerabilidades o comportamientos maliciosos.

de MCP, habilidades de agentes, modelos y paquetes de software mediante una única fuente fiable que analiza y bloquea aquellos que presentan vulnerabilidades o comportamientos maliciosos. Facilitar la adopción segura y el despliegue a gran escala de agentes autónomos de larga duración sin incrementar el riesgo ni comprometer el cumplimiento normativo.

sin incrementar el riesgo ni comprometer el cumplimiento normativo. Impulsar los flujos de trabajo con agentes y la innovación de los equipos de desarrollo en toda la organización de forma continua y segura, sin interrupciones.

«La seguridad y la gobernanza son fundamentales para desplegar agentes de IA en el entorno empresarial», señala Pat Lee, vicepresidente de alianzas empresariales de NVIDIA. «El Agent Skills Registry de JFrog para NVIDIA NemoClaw aporta el control y las garantías necesarios para desplegar agentes persistentes, lo que permite aumentar la productividad empresarial con nuevas y potentes herramientas de IA».

Al posicionar la plataforma de JFrog como repositorio integrado y seguro para NVIDIA AI-Q Blueprint y el entorno de ejecución NVIDIA NemoClaw, las empresas podrán operar agentes con total seguridad utilizando habilidades verificadas, servidores MCP, modelos y paquetes de software. Los equipos de NVIDIA y JFrog han colaborado estrechamente para validar un flujo de ingestión y gestión en Artifactory como repositorio de habilidades, incluyendo compatibilidad con habilidades desarrolladas por NVIDIA, tomando NVIDIA cuOpt como primer ejemplo de habilidad empaquetada. Esta integración ofrece a NVIDIA un punto único y gobernado desde el que distribuir habilidades de IA verificadas en todas las plataformas de agentes, con un modelo de promoción que aplica niveles de seguridad progresivos desde el uso en equipos hasta el despliegue a escala empresarial.

La nueva propuesta de JFrog incluye:

Certificación NVIDIA AI-Q Blueprint: La plataforma JFrog ha sido validada para la gestión del ciclo de vida y la gobernanza de habilidades de agentes.

La plataforma JFrog ha sido validada para la gestión del ciclo de vida y la gobernanza de habilidades de agentes. Integración nativa con NVIDIA NemoClaw : JFrog Artifactory se integra directamente con el entorno NemoClaw, lo que proporciona recursos seguros, privados y previamente analizados.

JFrog Artifactory se integra directamente con el entorno NemoClaw, lo que proporciona recursos seguros, privados y previamente analizados. Sistema centralizado de referencia para agentes: el JFrog AI Catalog y el Agent Skills Registry actúan como plano de control central para NemoClaw, con una única fuente fiable para rastrear, auditar y gestionar el origen de agentes, NVIDIA NIM y servidores MCP.

el JFrog AI Catalog y el Agent Skills Registry actúan como plano de control central para NemoClaw, con una única fuente fiable para rastrear, auditar y gestionar el origen de agentes, NVIDIA NIM y servidores MCP. Agentes y comportamientos seguros: JFrog AI Catalog analiza, verifica y firma automáticamente todas las habilidades de IA al incorporarlas, con el objetivo de detectar vulnerabilidades, código malicioso y riesgos de cumplimiento antes de que NemoClaw, u otros agentes, las utilicen.

JFrog AI Catalog analiza, verifica y firma automáticamente todas las habilidades de IA al incorporarlas, con el objetivo de detectar vulnerabilidades, código malicioso y riesgos de cumplimiento antes de que NemoClaw, u otros agentes, las utilicen. Gobernanza y control basados en políticas: la plataforma JFrog permite definir flujos de aprobación estrictos, lo que garantiza que desarrolladores y agentes de IA solo accedan a habilidades autorizadas y verificadas para proyectos y unidades de negocio concretos. El entorno NVIDIA NemoClaw ejecuta cada agente en un entorno virtual aislado (sandbox), lo que permite ejecutar código de forma segura sin riesgo de propagación en la red.

Para saber más sobre cómo JFrog y NVIDIA refuerzan la seguridad de la cadena de suministro de software basada en IA, consulte el blog sobre JFrog Agent Skills Registry o visite la página de soluciones.

¿Le interesa esta noticia? Compártala en X: @JFrog se asocia con @NVIDIA para aportar un marco de confianza que permite gobernar, analizar y proteger las habilidades y herramientas de agentes de #IA a lo largo de toda la #softwaresupplychain. Más información: https://bit.ly/4t6TF75 #DevGovOps #DevSecOps #security #GTC

Nota cautelar sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», tal y como se definen en la legislación federal estadounidense sobre valores, incluidas, entre otras, afirmaciones relativas a nuestras expectativas sobre el rendimiento previsto de JFrog Agent Skills Registry.

Estas declaraciones se basan en hipótesis, expectativas y creencias actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos, así como a posibles cambios en las circunstancias, que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de JFrog difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Entre los factores que podrían dar lugar a estas diferencias se incluyen, entre otros, los riesgos descritos en nuestras presentaciones ante la Securities and Exchange Commission, como el informe anual en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, los informes trimestrales en el formulario 10-Q, así como otros documentos que podamos presentar periódicamente ante dicho organismo. Las declaraciones prospectivas reflejan nuestras creencias y supuestos únicamente en la fecha de este comunicado. No asumimos obligación alguna de actualizarlas, salvo en los casos exigidos por la ley.

Acerca de JFrog

JFrog Ltd. (Nasdaq: FROG) es la creadora de una plataforma unificada para DevOps, DevSecOps, DevGovOps y MLOps, diseñada para facilitar una entrega de software fiable y sin fricciones, desde el desarrollo hasta la producción. Basada en la visión de «Liquid Software», la plataforma JFrog actúa como repositorio de referencia de la cadena de suministro de software y permite a las organizaciones desarrollar, gestionar, gobernar y distribuir software seguro con rapidez y a gran escala. La plataforma, universal, híbrida y multinube, está disponible como servicio SaaS en los principales proveedores de nube y en modalidad autoalojada. Sus capacidades de seguridad integradas permiten identificar, proteger y mitigar amenazas y vulnerabilidades. Millones de usuarios y cerca de 6600 organizaciones en todo el mundo, incluida la mayoría de las empresas del Fortune 100, confían en JFrog para avanzar con seguridad en su transformación digital en la era de la IA. Más información en www.jfrog.com o en X @JFrog.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.