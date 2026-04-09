SLB OneSubsea erhält Auftrag für das Shenandoah-Feld

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab bekannt, dass sein Joint Venture SLB OneSubsea von Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC den Auftrag zur Lieferung eines Hochdruck-Hochtemperatur-Mehrphasen-Druckerhöhungssystems (HPHT) für das Shenandoah-Feld im Golf von Mexiko erhalten hat.

Der Auftrag spiegelt die anhaltenden Investitionen in Tiefsee-Erschließungen wider, bei denen fortschrittliche Unterwassersysteme eingesetzt werden, um die Förderleistung zu verbessern. Das HPHT-Mehrphasen-Druckerhöhungssystem von SLB OneSubsea ist für einen zuverlässigen Betrieb bei Drücken über 15.000 psi ausgelegt und eignet sich damit für Betriebsbedingungen, die die Grenzen herkömmlicher Unterwasserlösungen überschreiten.

„Unsere Zusammenarbeit mit BOE begann im Januar 2025, wodurch wir eine Unterwasser-Druckerhöhungslösung entwickeln konnten, die genau auf die Betriebsbedingungen des Feldes zugeschnitten ist“, sagte Andreas Fjellbirkeland, Vice President, Processing Systems, SLB OneSubsea. „Da Betreiber weiterhin in Tiefwasserprojekte im Golf von Amerika investieren, spielt diese Art von Technologie eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der Produktion und der Verbesserung der Förderrate.“

Kernpunkte

SLB OneSubsea hat von BOE Exploration & Production LLC den Auftrag zur Lieferung eines Mehrphasen-Druckerhöhungssystems für das Shenandoah-Feld im Golf von Mexiko erhalten

Das System ist für einen zuverlässigen Betrieb bei über 15.000 psi ausgelegt, übertrifft damit herkömmliche Unterwasserlösungen und erfüllt die hohen Anforderungen von HPHT-Feldern

Die Verarbeitungstechnologie von SLB OneSubsea unterstützt eine verbesserte Ölgewinnung, eine schnellere Produktion und eine Steigerung des Feldwerts für BOE

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasserära voran, die digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasförderung unserer Kunden zu optimieren, Unterwasseroperationen zu dekarbonisieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zur Beschleunigung der Energiewende zu erschließen. OneSubsea ist ein Joint Venture von SLB, Aker Solutions und Subsea7 mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter onesubsea.slb.com.

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