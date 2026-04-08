Sitetracker、重要インフラ向けに特化したエージェンティックAIプラットフォーム「Scout」を発表

ニュージャージー州モントクレア--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 重要インフラ向けの主要なアセット・ライフサイクル・マネジメント・プラットフォームを提供するSitetrackerは、インフラのオーナー、運営者、請負業者が業務に関する深いインサイトを得て、自動化を推進できるよう設計された新たなエージェンティックAIプラットフォーム「Scout」を発表しました。

Scout、実務に即応

AIアナリスト兼AIエージェントとして機能するScoutは、導入初日から実務で活用できます。意思決定を形作る段階では状況を明確にし、行動が求められる局面では推進力を提供します。リスクを可視化し、情報を統合し、データ連携と行動を促すことで実行の加速を支援します。Scoutは、データ主権を保護するセキュアな環境の中で、オペレーション上のインテリジェンスを生み出し、それを具体的な行動へとつなげます。

Sitetrackerの最高経営責任者であるジュゼッペ・インチッティは、次のように述べています。「当社のお客さまは、積み重なることで大きな差となる競争優位の創出を目指しています。Scoutは、導入しやすいエージェンティックワークフローを提供することで、自動化を推進し、タイムラインを短縮し、最終的に利益率の拡大に貢献します。」

Scoutは、以下のような一般的なワークフローを自動化します。

文書処理 - 許認可書類、リース契約書、請求書、その他の文書から要約を作成し、データを抽出。

フォトインテリジェンス - 写真に対して品質管理チェックを行い、完了確認レビュー、検査、現場業務を自動化。

リスク分析 - 導入プログラムや保守プログラムに潜むリスクを特定し、軽減策の提案を得る。

Scoutの活用例

多様なソースのデータを連携することで、Scoutは、企画、開発、建設、保守に至るアセット・ライフサイクル全体を通じて、生産性を新たな水準へ引き上げる、エージェントが組成したワークパッケージを実行できます。

ScoutのAIプラットフォームで自動化できるワークパッケージの例は以下のとおりです。

リース契約の比較

請求書処理

不備報告

請負業者のパフォーマンス評価

推奨事項を含む当日の作業計画の作成

Scoutは、すぐに使えるエージェンティック・ワークパッケージを提供するだけでなく、お客さまが自社の業務の進め方に直接沿った独自のエージェントを構築できるようにし、組織内の生産性向上に向けた新たな可能性を切り開きます。

Scout、今春提供開始

Scoutは現在、限定提供中で、顧客から強い引き合いが寄せられており、ウェイトリストも拡大しています。さらなる詳細やアクセス申請については、sitetracker.com/scoutからご確認ください。

Sitetracker + Scoutについて

Sitetrackerは、オーナー、事業者、請負業者、その他の関係者が、重要インフラのエンドツーエンドのアセット・ライフサイクルを効率化し、最適化できるよう支援します。世界をリードする包括的なアセット・ライフサイクル・マネジメント・プラットフォームとして、Sitetrackerは、ボーダフォン、エリクソン、エンジー、テレフォニカ、Cypress Creek Renewables、Cox、イベルドローラ、EVgo、Vantage Towers、Southern Company、Zayo、Tilson、Nextera、EDOTCO、E.On、Axione、TEPといった先進的な企業が、数百万件に及ぶプロジェクト、サイト、資産を効率的に計画、構築、運用、保守できるよう支援しています。SitetrackerのエージェンティックAIプラットフォームであるScoutは、デジタルインフラとクリーンエネルギー分野の組織が、チームがすでに利用しているシステムを置き換えることなく、オペレーション上の洞察から自律的な実行へ移行できるようにします。Sitetrackerは、チームの安全性と効率性を高め、健全なプロジェクトの維持、そして組織による規模拡大、成長、複雑性の管理を可能にすることで、デジタルインフラ、再生可能エネルギー、EV充電、公益事業、不動産などの業界においてオペレーションの卓越性を実現し、高い透明性をもたらします。数百に及ぶ業界リーダーから信頼されるSitetrackerは、世界のよりつながった持続可能な未来の前進に貢献しています。重要なものを管理するなら、Sitetracker。

詳細については、デモをリクエストしてください。

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