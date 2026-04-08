Realize Fund I investit dans l’entreprise autochtone de services environnementaux Salish Soils

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Realize Capital Partners, filiale de Rally Assets et gestionnaire de fonds pour le Fonds de finance sociale du gouvernement du Canada1, annonce un investissement dans Salish Soils, une entreprise autochtone de services environnementaux spécialisée dans la transformation de résidus de déchets en terreau, compost et paillis de grande qualité. Située à Sechelt, en Colombie-Britannique, sur le territoire de la Nation shíshálh, Salish Soils sert les communautés de la « Sunshine Coast » depuis 2010.

Il s’agit du premier investissement direct de Realize Fund I dans une entreprise; il avait jusqu’ici exclusivement investi dans des fonds de marchés privés visant à générer des retombées environnementales et sociales positives tout en offrant des rendements financiers aux investisseurs.

Cet investissement a été réalisé conjointement avec Raven Indigenous Capital Partners, un gestionnaire de fonds déjà partenaire de Realize Fund I dans lequel celui-ci investit. Vancity a également participé au financement à titre de partenaire prêteur. Raven et Vancity soutiennent le travail de Salish Soils depuis de nombreuses années. Avec le soutien de ces trois partenaires, Salish Soils a bouclé un financement de croissance de 3,1 M$ CA qui lui permettra de continuer à développer son offre de services.

Salish Soils est une entreprise solide et en croissance. En réponse aux priorités des communautés et des municipalités locales, elle récupère et traite des déchets qui risqueraient autrement de se retrouver dans des sites d’enfouissement. Cet investissement lui permettra de poursuivre le développement de son installation principale, de se doter de capacités supplémentaires pour pouvoir traiter les déchets d’autres communautés et de trouver de nouveaux débouchés dans la région pour son terreau et son compost.

Aaron Joe, chef de la direction et fondateur de Salish Soils, a déclaré :

« Nous réalisons ce projet avec des partenaires qui partagent notre engagement envers les gens, la planète et la prospérité et qui veulent avoir un véritable impact dans ces trois domaines. Nous sommes fiers de continuer à faire équipe avec Raven et Vancity, et heureux d’amorcer ce nouveau partenariat avec Realize pour œuvrer ensemble à notre développement. Nous visons principalement la restauration de l’environnement et la prospérité économique à long terme du territoire de la Nation shíshálh et, plus largement, de la Sunshine Coast, par la création d’emplois locaux, la régénération des sols et le renforcement de nos communautés. C’est une mise en œuvre concrète de la réconciliation, et nous remercions la Nation shíshálh et l’ensemble de nos partenaires de nous accompagner dans cette démarche. Nous espérons que ce que nous bâtissons aujourd’hui deviendra un modèle qui pourra être reproduit partout au Canada et qui incitera d’autres entrepreneurs et entrepreneuses autochtones à se lancer et à prendre leur place de leaders. »

Lars Boggild, gestionnaire de portefeuille, Realize Fund I, a commenté :

« Notre objectif avec Realize Fund I est de développer le marché canadien de l’investissement d’impact au bénéfice des entrepreneurs et entrepreneuses à mission, de leurs entreprises et des changements positifs qu’ils et elles contribuent à générer. En tant qu’entreprise autochtone prospère œuvrant dans l’économie circulaire, Salish Soils témoigne clairement de la capacité des entreprises à mission à s’imposer comme un véritable atout pour l’économie. Nous sommes très fiers d’accompagner Salish Soils dans ce nouveau chapitre et très heureux de la confiance que l’entreprise, Raven et Vancity nous témoignent aujourd’hui. »

Stephen Nairne, associé directeur, Raven Indigenous Capital Partners, a ajouté :

« Raven est fier d’accroître son soutien à Salish Soils aux côtés de partenaires de confiance. Salish Soils est le parfait exemple de la manière dont on peut bâtir une économie régénératrice qui reflète et incarne les valeurs autochtones. »

Note :

1 Le Fonds de finance sociale (FFS) est une initiative du gouvernement canadien visant à soutenir les organismes à vocation sociale et à accélérer la croissance du marché de la finance sociale au Canada. Ce programme d’investissement aide les organismes de bienfaisance, les organisations à but non lucratif, les entreprises sociales, les coopératives, les sociétés et autres organisations à vocation sociale à accéder à des occasions de financement flexibles par l’intermédiaire d’investisseurs en finance sociale (gestionnaires de fonds et émetteurs de produits). Ce meilleur accès à la finance sociale aidera les organisations à se développer, à innover et à renforcer leur impact social et environnemental.

Pour en savoir plus : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/fonds-finance-sociale.html et realizecapitalpartners.ca