Zyxel e Openreach collaborano per ridurre i rifiuti di plastica nelle installazioni interamente in fibra ottica

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Un nuovo sodalizio tra Zyxel Communications e Openreach sta aiutando a ridurre i rifiuti in plastica e da imballaggi prodotti dall'istallazione della Full Fibre nel Regno Unito, utilizzando modem riciclati per connettere i clienti.

Zyxel sta installando una gamma di nuovi Optical Network Terminals (ONT), il dispositivo elettronico montato a parete che converte i segnali ottici in segnali elettrici utilizzati dai dispositivi domestici, dotati di alloggiamenti riprogettati e realizzati in plastica riciclata al 95%.1

I tecnici di Openreach hanno già installato mezzo milione di ONT sostenibili prodotti da Zyxel e il gestore di rete prevede di installarne altri ancora quest'anno, man mano che gli utenti passano alla Full Fibre, la tecnologia di banda larga più affidabile del Regno Unito.

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