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Zyxel e Openreach collaborano per ridurre i rifiuti di plastica nelle installazioni interamente in fibra ottica

original Openreach - GPON ONT

Openreach - GPON ONT

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Un nuovo sodalizio tra Zyxel Communications e Openreach sta aiutando a ridurre i rifiuti in plastica e da imballaggi prodotti dall'istallazione della Full Fibre nel Regno Unito, utilizzando modem riciclati per connettere i clienti.

Zyxel sta installando una gamma di nuovi Optical Network Terminals (ONT), il dispositivo elettronico montato a parete che converte i segnali ottici in segnali elettrici utilizzati dai dispositivi domestici, dotati di alloggiamenti riprogettati e realizzati in plastica riciclata al 95%.1

I tecnici di Openreach hanno già installato mezzo milione di ONT sostenibili prodotti da Zyxel e il gestore di rete prevede di installarne altri ancora quest'anno, man mano che gli utenti passano alla Full Fibre, la tecnologia di banda larga più affidabile del Regno Unito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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