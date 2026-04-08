Andersen Consulting wzmacnia potencjał w dziedzinie cyfrowej transformacji dzięki współpracy z firmą Kyanon Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia swoją platformę wraz z zawarciem umowy o współpracy z wietnamską firmą Kyanon Consulting wyspecjalizowaną w konsultacjach dotyczących technologii, znaną z rozwiązań z zakresu cyfrowej transformacji dostarczanych na dużą skalę.

Założona w 2025 r. firma Kyanon Consulting, która została wyodrębniona z firmy Kyanon Digital, świadczy kompleksowe usługi cyfrowe i technologiczne na rzecz organizacji z sektora handlu detalicznego, bankowości i finansów oraz produkcji, które pragną zmodernizować prowadzoną działalność, zwiększyć zaangażowanie klientów i szybciej osiągnąć rozwój. Firma dostarcza rozwiązania w zakresie cyfrowych strategii, rozwoju przedsiębiorstw i produktów, integracji systemów, automatyzacji przebiegu pracy, zaawansowanych analiz oraz pozyskiwania cennych informacji dzięki AI w celu doskonalenia doświadczenia klienta.

– Kyanon Consulting pragnie wywierać prawdziwie istotny wpływ w sferze cyfrowej – powiedział Tai Huynh, założyciel Kyanon Consulting. – Zapewniamy klientom narzędzia, informacje i innowacje niezbędne do wzmocnienia odporności i otwarcia nowych możliwości. Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy zaoferować swoje zdolności w ramach szerszej, ogólnoświatowej platformy i wesprzeć organizacje poszukujące skalowalnych, wysokowydajnych rozwiązań technologicznych.

– Andersen Consulting nieustannie rozwija swoje globalne zdolności technologiczne, a dzięki współpracy z Kyanon Consulting nasza platforma zyskuje jeszcze większą głębię – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Wiedza fachowa firmy Kyanon Consulting w dziedzinie inżynierii cyfrowej, integracji i analityki danych zwiększa nasz potencjał pod względem dostarczania kompleksowych rozwiązań w całym regionie Azji i Pacyfiku oraz w innych zakątkach świata.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

