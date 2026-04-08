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Zyxel y Openreach unen esfuerzos para reducir los desechos plásticos en instalaciones de fibra óptica completa

original Openreach - GPON ONT

Openreach - GPON ONT

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Una nueva alianza entre Zyxel Communications y Openreach está ayudando a reducir los desechos plásticos y de embalaje en el lanzamiento de la fibra óptica completa en el Reino Unido gracias a la implementación de módems reciclados para conectar a los clientes.

Zyxel está implementando una serie de nuevos terminales de red ópticos (ONT), la caja de electrónica de montaje en pared que convierte señales ópticas en eléctricas utilizada en dispositivos domésticos, con carcasas rediseñadas fabricadas con un 95 por ciento de plástico reciclado.1

Los ingenieros de Openreach ya han instalado más de medio millón de ONT sostenibles de Zyxel, y la red de proveedores espera instalar aún más este año cuando los clientes realicen la actualización a fibra óptica completa, la tecnología de banda ancha más fiable del Reino Unido.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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