Sitetracker推出專為關鍵基礎設施打造的代理式AI平台Scout

紐澤西州蒙特克雷爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的關鍵基礎設施資產生命週期管理平台Sitetracker今日宣布推出全新代理式AI平台Scout，旨在協助基礎設施所有者、營運商和承包商取得深度洞察並推動營運自動化。

Scout可即刻投入實際工作

身為您的AI分析師和代理，Scout從上線第一天起即可投入工作。Scout可在決策形成階段提供清晰的思路，在需要行動時提供推進動力。它能夠發現風險、整合資訊，並透過連結資料和驅動行動來加快執行。Scout能夠生成營運智慧並將其轉化為實際行動，全程在安全環境中運行，保障資料主權。

Sitetracker執行長Giuseppe Incitti表示：「我們的客戶希望打造持續累積的競爭優勢。Scout透過提供易於部署的代理工作流程達成這一目標，這些流程可以推動自動化、縮短時間週期，並最終提升利潤率。」

Scout可自動化的常見工作流程包括：

文件處理——對許可證、租賃協議、發票和其他類型的文件進行總結和資料擷取。

圖片智慧分析——對照片進行品質管控檢查，實現竣工審核、巡檢和現場工作的自動化。

風險分析——發現部署和維護計畫中的潛在風險，並提供緩解建議。

Scout的實際應用場景

Scout可對接多種來源的資料，隨時準備執行由代理整合的工作包，在從規劃、開發、建設到維護的整個資產生命週期內，將生產力提升至新的水準。

Scout的AI平台可實現自動化的工作包範例包括：

租賃協議比對

發票處理

缺失報告

承包商績效評估

帶推薦方案的每日計畫編製

Scout不僅提供開箱即用的代理工作包，還允許客戶建構直接適配自身工作模式的專屬代理，為提升企業內部的生產力開闢新的機會。

Scout將於今年春季正式上線

Scout目前處於限量推出階段，客戶需求熱絡，等候名單持續增長。如欲瞭解更多資訊和申請試用，請造訪sitetracker.com/scout。

關於Sitetracker和Scout

Sitetracker協助所有者、營運商、承包商和其他利害關係人簡化並最佳化關鍵基礎設施的端對端資產生命週期。身為全球首屈一指的完整資產生命週期管理平台，Sitetracker協助Vodafone、Ericsson、ENGIE、Telefonica、Cypress Creek Renewables、Cox、Iberdrola、EVgo、Vantage Towers、Southern Company、Zayo、Tilson、Nextera、EDOTCO、E.On、Axione和TEP等創新企業高效規劃、建設、營運和維護數百萬個專案、據點和資產。Sitetracker的代理式AI平台Scout讓數位基礎設施和潔淨能源領域的企業從營運洞察邁向自主執行，且無需替換其團隊目前依賴的系統。Sitetracker透過打造安全高效的團隊、保障專案良性運行，以及協助企業管理規模、成長和複雜性，在數位基礎設施、再生能源、電動汽車充電、公用事業和房地產等產業實現卓越營運和全面透明化。Sitetracker深受數百家產業領軍企業信賴，致力於推動全球邁向更互連、更永續的未來。管理關鍵事務，選擇Sitetracker。

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