Andersen Consulting renforce ses capacités en matière de transformation numérique grâce à une collaboration avec Kyanon Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi d’optimiser sa plateforme en concluant un accord de collaboration avec Kyanon Consulting, un cabinet de conseil en technologie basé au Vietnam, réputé pour ses solutions de transformation numérique à grande échelle.

Fondé en 2025 en tant que filiale de Kyanon Digital, Kyanon Consulting propose des services numériques et technologiques de bout en bout aux entreprises des secteurs de la vente au détail, de la banque, de la finance et de la fabrication qui souhaitent moderniser leurs activités, améliorer l’engagement de leurs clients et accélérer leur croissance. Le cabinet offre des solutions dans différents domaines, notamment la stratégie numérique, le développement d’entreprises et de produits, l’intégration de systèmes, l’automatisation des flux de travail, l’analyse avancée et les informations générées par l’IA pour améliorer l’expérience client.

« Chez Kyanon Consulting, notre mission est de créer un impact numérique qui compte vraiment », a déclaré Tai Huynh, fondateur de Kyanon Consulting. « Nous fournissons à nos clients les outils, les connaissances et l’innovation nécessaires pour renforcer leur résilience et dégager de nouvelles opportunités. Grâce à notre collaboration avec Andersen Consulting, nous allons pouvoir déployer nos capacités sur une plateforme mondiale plus large et accompagner les organisations à la recherche de solutions technologiques évolutives hautement performantes. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen, a confié pour sa part : « Andersen Consulting continue de développer ses capacités technologiques à l’échelle mondiale, et notre collaboration avec Kyanon Consulting apporte une profondeur supplémentaire à notre plateforme. L’expertise de Kyanon Consulting en ingénierie numérique, en intégration et en intelligence des données renforce notre capacité à proposer des solutions complètes dans toute la région Asie-Pacifique et au-delà. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

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