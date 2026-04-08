OGF annonce être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la marque POMPES FUNÈBRES DE FRANCE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Le Groupe OGF, un des leaders français des services funéraires et de la gestion de crématoriums, annonce être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de la marque POMPES FUNÈBRES DE FRANCE, acteur majeur s’appuyant sur un réseau d’agences en franchise sur l’ensemble du territoire. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement et de consolidation du leadership du Groupe en France.

OGF est l’un des leaders du secteur des services funéraires et de la gestion de crématoriums en France, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur, allant des contrats de prévoyance à l’accompagnement des familles après les obsèques. Le Groupe s’appuie sur un modèle intégré, combinant réseaux d’agences, plateforme industrielle, logistique et infrastructures de crémation. Fort de ses 6 000 collaborateurs, il anime un portefeuille de marques de référence comme PFG, Roblot ou encore Henri de Borniol.

POMPES FUNÈBRES DE FRANCE s’est imposé comme un acteur de référence grâce à la qualité de son accompagnement des familles, à la performance de son réseau et à la force de sa marque. Sous la Présidence de Sandrine Thiéfine, le réseau a connu une croissance soutenue avec une centaine d’agences réparties sur l’ensemble du territoire national ainsi que sur le continent africain.

En rejoignant le Groupe, le réseau POMPES FUNÈBRES DE FRANCE bénéficiera de la plateforme industrielle, logistique et d’achats d'OGF, lui permettant d’améliorer sa performance opérationnelle et de soutenir sa croissance. Cette opération permettra à OGF de renforcer son maillage territorial et sa capacité de service, en portant son réseau à plus de 1 300 agences et 650 maisons funéraires au service des familles.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement d’OGF, visant à accompagner la transformation du marché funéraire, marquée par la progression de la crémation, la digitalisation du parcours client et la nécessité d’investissements industriels et technologiques croissants.

Avec cette acquisition, OGF réaffirme la pertinence de son modèle intégré. Le Groupe s'appuie sur sa plateforme industrielle incluant l’acteur majeur de la fabrication de cercueils en France avec plus de 135 000 unités produites par an, son réseau logistique de près de 150 centres au niveau national, ainsi que 98 crématoriums. A ces capacités opérationnelles s’ajoute une solide stratégie omnicanale (déjà 18% des ventes réalisées par les canaux digitaux), conçue pour répondre aux évolutions du marché et à la digitalisation du parcours client.

Alain Cottet, Président d'OGF : « L'acquisition de POMPES FUNÈBRES DE FRANCE constitue une étape structurante dans notre stratégie de développement. Elle illustre notre ambition d’accompagner l’évolution du marché, en nous appuyant sur notre plateforme industrielle et notre expertise opérationnelle. Ce rapprochement permettra d’accélérer le développement de POMPES FUNÈBRES DE FRANCE tout en renforçant notre capacité à proposer aux familles une offre de services toujours plus complète, de proximité et de qualité. »

Sandrine Thiéfine, Présidente de POMPES FUNÈBRES DE FRANCE : « Rejoindre OGF nous permet de franchir une nouvelle étape de notre développement. En nous appuyant sur la puissance industrielle, logistique et digitale d’un acteur majeur du secteur, nous pourrons poursuivre notre croissance et offrir aux familles une qualité de service toujours plus exigeante, tout en conservant l’identité et les valeurs qui font la force de POMPES FUNÈBRES DE FRANCE. »

La transaction sera intégralement financée par OGF en numéraire, avec un closing prévu fin avril. La réalisation de l’opération reste soumise aux conditions suspensives habituelles.

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Liste des conseils

- M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance

- Conseil juridique : Gramond & Associés / Volt Associés

À propos d’OGF

Fondé en 1844, OGF est un des acteurs majeurs du secteur funéraire en France, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, des contrats de prévoyance, aux obsèques, à l’opération des crematoriums, à la marbrerie, et aux services après obsèques. Le Groupe opère à travers des marques de premier plan en France y compris PFG, Roblot et Henri de Borniol, et possède une empreinte de 1 300 agences, 650 salons funéraires et emploie 6 000 collaborateurs au service des familles.

À propos de POMPES FUNÈBRES DE FRANCE

POMPES FUNÈBRES DE FRANCE est un réseau de franchise funéraire en France et à l'International qui a été fondé en 2016. La marque POMPES FUNÈBRES DE FRANCE est en fort développement avec ses nombreuses ouvertures d'agences sur l'ensemble du territoire français, le réseau compte actuellement 158 agences ouvertes et en cours d’ouverture.