Andersen Consulting impulsa su transformación digital mediante una colaboración con Kyanon Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece su plataforma mediante un acuerdo de colaboración con Kyanon Consulting, una empresa de consultoría tecnológica con sede en Vietnam, reconocida por desarrollar soluciones de transformación digital a gran escala.

Fundada en 2025 como parte de Kyanon Digital, Kyanon Consulting ofrece servicios integrales de tecnología y transformación digital a empresas de los sectores de comercio minorista, banca, servicios financieros y manufactura que buscan modernizar sus operaciones, mejorar la relación con sus clientes y acelerar su crecimiento. La empresa desarrolla soluciones que incluyen estrategia digital, desarrollo empresarial y de productos, integración de sistemas, automatización de procesos, analítica avanzada y análisis de datos basados en inteligencia artificial para optimizar la experiencia del cliente.

“La misión de Kyanon Consulting es generar un impacto digital que realmente marque la diferencia”, afirmó Tai Huynh, fundador de Kyanon Consulting. “Brindamos a nuestros clientes las herramientas, el conocimiento y la innovación necesarios para fortalecer su capacidad de adaptación y favorecer el acceso a nuevas oportunidades. La colaboración con Andersen Consulting nos permite llevar nuestras servicios a una plataforma global más amplia para acompañar a las organizaciones que buscan soluciones tecnológicas escalables y de alto rendimiento”.

“Andersen Consulting continúa ampliando sus capacidades tecnológicas a nivel global, y nuestra colaboración con Kyanon Consulting aporta una mayor solidez a nuestra plataforma”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “La vasta experiencia de Kyanon Consulting en ingeniería digital, integración e inteligencia de datos potencia nuestra oferta de soluciones integrales en la región de Asia-Pacífico y a nivel global”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una amplia gama de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación impulsada por inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, y ofrece servicios de consultoría, fiscales, jurídicos, de valoración, movilidad global y asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

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