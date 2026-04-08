Sagard et Unigestion annoncent la finalisation de leur transaction de partenariat

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Sagard, société mondiale de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies gérant plus de 45 milliards USD1 d'actifs sous gestion, et Unigestion Private Equity Holding SA (UNG PE), acteur de référence dans le private equity midmarket, ont annoncé aujourd'hui la finalisation de leur transaction de rapprochement, initialement annoncée en septembre. Cette finalisation marque le lancement officiel du partenariat et l'intégration d'UNG PE au sein de la plateforme mondiale de private equity midmarket de Sagard, Sagard Private Equity Solutions (SPES).

« Nous sommes ravis de débuter officiellement notre partenariat avec l'équipe d'Unigestion », a déclaré Paul Desmarais III, président du conseil et CEO de Sagard. « Cette étape consolide notre engagement commun à bâtir une plateforme mondiale de private equity positionnée pour une croissance à long terme, aux côtés de nos clients et de nos équipes. »

« La finalisation de cette transaction marque le début d'un nouveau chapitre prometteur », a déclaré Christophe de Dardel, CEO d'Unigestion Private Equity et désormais membre du comité exécutif de SPES. « Si notre philosophie d'investissement, notre discipline et notre engagement envers nos clients restent inchangés, ce partenariat élargit notre portée et nos capacités grâce au vaste réseau mondial et aux ressources de Sagard. »

L'équipe d'Unigestion Private Equity continuera à gérer ses programmes et mandats existants avec la même discipline d'investissement, le même leadership et la même continuité.

À l'avenir, les fonds et mandats discrétionnaires existants continueront à faire référence à la marque Unigestion. UNG PE adoptera le nom Sagard Private Equity Solutions (SPES) pour ses activités futures. Les nouveaux fonds et SMAs feront référence au nom SPES.

À propos de Sagard Private Equity Solutions

Sagard Private Equity Solutions est une plateforme mondiale de private equity midmarket qui regroupe les activités de Sagard dans les investissements primaires, secondaires et en co-investissement, ainsi que dans le capital-risque, offrant une exposition diversifiée et à long terme aux marchés privés pour les investisseurs institutionnels et de gestion de patrimoine en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. À la suite de la finalisation des rapprochements précédemment annoncés avec Performance Equity Management, BEX Capital et la plateforme de private equity d'Unigestion, Sagard Private Equity Solutions gère plus de 23 milliards USD d'actifs1 de private equity combinés. Ce rapprochement donne naissance à une plateforme de référence en solutions de private equity midmarket, connectant plus de 300 investisseurs institutionnels et plus de 500 gestionnaires de fonds (general partners) via le réseau international de Sagard.

À propos de Sagard

Sagard est une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs multi-stratégies gérant plus de 45 milliards USD d'actifs.1 Nous investissons dans le capital-risque, le private equity, le crédit privé et l'immobilier. Nous apportons des capitaux flexibles, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et d'experts en création de valeur. La société dispose de bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

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