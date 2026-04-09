Andersen Consulting versterkt capaciteiten op het gebied van digitale transformatie door samenwerking met Kyanon Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn platform door een samenwerkingsovereenkomst met Kyanon Consulting, een in Vietnam gevestigd technologieadviesbureau dat bekend staat om het leveren van grootschalige oplossingen voor digitale transformatie.

Kyanon Consulting, opgericht in 2025 als onderdeel van Kyanon Digital, biedt complete digitale en technologische diensten aan organisaties in de retail-, bank- en financiële sector en de productieindustrie die hun bedrijfsvoering willen moderniseren, de klantbetrokkenheid willen verbeteren en hun groei willen versnellen. Het bedrijf levert oplossingen op het gebied van digitale strategie, bedrijfs- en productontwikkeling, systeemintegratie, workflowautomatisering, geavanceerde analyses en AI-gestuurde inzichten voor de klantervaring.

"Bij Kyanon Consulting is het onze missie om een digitale impact te creëren die er echt toe doet," aldus Tai Huynh, oprichter van Kyanon Consulting. “Wij voorzien onze klanten van de tools, inzichten en innovatie die nodig zijn om hun veerkracht te versterken en nieuwe kansen te benutten. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we onze expertise op een breder, wereldwijd platform inzetten en organisaties ondersteunen die streven naar schaalbare, hoogwaardige technologische oplossingen.”

“Andersen Consulting blijft zijn wereldwijde technologische capaciteiten verder ontwikkelen en onze samenwerking met Kyanon Consulting verdiept ons platform,” verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “De expertise van Kyanon Consulting op het gebied van digitale engineering, integratie en data-intelligentie vergroot ons vermogen om complete oplossingen te leveren in de regio Azië-Pacific en daarbuiten.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardering, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

