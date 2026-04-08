A Sitetracker lança Scout, uma plataforma de Agentic AI desenvolvida especificamente para infraestrutura crítica

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--A Sitetracker, plataforma líder em Gestão do Ciclo de Vida de Ativos para infraestrutura crítica, anunciou hoje o lançamento da Scout, sua nova plataforma Agentic AI projetada para ajudar proprietários, operadores e contratados de infraestrutura a obterem insights profundos e impulsionarem a automação em suas operações.

Scout, pronta para o trabalho real

Como seu analista e agente de IA, a Scout está pronta para trabalhar desde o primeiro dia. A Scout proporciona clareza quando as decisões estão sendo tomadas e impulso quando a ação é necessária. Ele identifica riscos, sintetiza informações e ajuda a acelerar a execução, conectando dados e impulsionando ações. A Scout cria inteligência operacional e a transforma em ação, tudo em um ambiente seguro que protege a soberania dos dados.

“Nossos clientes buscam criar vantagens competitivas cumulativas", disse Giuseppe Incitti, CEO da Sitetracker. “A Scout entrega resultados ao fornecer fluxos de trabalho automatizados e fáceis de implementar, que impulsionam a automação, reduzem prazos e, em última análise, aumentam as margens de lucro."

A Scout automatiza fluxos de trabalho comuns, incluindo:

Processamento de documentos: resuma e extraia dados de licenças, contratos de locação, faturas e outros tipos de documentos.

Inteligência fotográfica: realize verificações de controle de qualidade em fotos para automatizar revisões de conclusão, inspeções e trabalhos de campo.

Análise de riscos: identifique riscos ocultos em seus programas de implantação e manutenção e receba recomendações de mitigação.

A Scout em ação

Conectando dados de diversas fontes, a Scout está pronto para executar pacotes de trabalho montados por agentes, que impulsionam a produtividade a novos patamares em todo o ciclo de vida do ativo, desde as fases de planejamento, desenvolvimento, construção e manutenção.

Exemplos de pacotes de trabalho que podem ser automatizados pela plataforma de IA da Scout incluem:

Comparação de contratos de locação

Processamento de faturas

Relatórios de deficiências

Avaliações de desempenho de contratados

Preparação do planejamento diário com recomendações

A Scout não apenas fornece pacotes de trabalho automatizados prontos para uso, mas também permite que os clientes criem seus próprios agentes para se alinharem diretamente à sua forma de trabalho, abrindo novas oportunidades para aumentar a produtividade em suas organizações.

Scout, disponível nesta primavera

Scout está agora em lançamento limitado, com forte demanda dos clientes e uma lista de espera crescente. Saiba mais e solicite acesso em sitetracker.com/scout.

Sobre Sitetracker + Scout

A Sitetracker capacita proprietários, operadores, contratados e outras partes interessadas a simplificar e otimizar o ciclo de vida completo de ativos de infraestrutura crítica. Como a principal plataforma global de Gestão Completa do Ciclo de Vida de Ativos, a Sitetracker ajuda empresas inovadoras como Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefónica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Tilson, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione e TEP a planejar, construir, operar e manter milhões de projetos, instalações e ativos com eficiência. A Scout, plataforma de Agentic AI da Sitetracker, permite que organizações de infraestrutura digital e energia limpa passem da análise operacional à execução autônoma, sem substituir os sistemas dos quais suas equipes já dependem. A Sitetracker oferece excelência operacional e cria total transparência em setores como infraestrutura digital, energias renováveis, recarga de veículos elétricos, serviços públicos e imobiliário, impulsionando equipes seguras e eficientes, garantindo projetos saudáveis ​​e permitindo que as organizações gerenciem escala, crescimento e complexidade. Com a confiança de centenas de líderes do setor, a Sitetracker promove um futuro mais conectado e sustentável em todo o mundo. Gerencie o que é crítico com a Sitetracker.

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