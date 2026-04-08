-

Zyxel en Openreach werken samen om plastic afval bij glasvezelinstallaties te verminderen

Openreach - GPON ONT

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Een nieuwe samenwerking tussen Zyxel Communications en Openreach draagt bij aan het terugdringen van plastic- en verpakkingsafval bij de invoering van Full Fibre in het Verenigd Koninkrijk, door gebruik te maken van gerecyclede ‘modems’ om klanten aan te sluiten.

Zyxel brengt een reeks nieuwe Optical Network Terminals (ONT’s) op de markt. Dit zijn elektronische kastjes voor wandmontage die optische signalen omzetten in elektrische signalen voor huishoudelijke apparaten. De behuizingen zijn vernieuwd en bestaan voor 95 procent uit gerecycled plastic.1

Technici van Openreach hebben al een half miljoen duurzame ONT’s van Zyxel geïnstalleerd. De netwerkaanbieder verwacht er dit jaar nog meer te installeren naarmate klanten overstappen op Full Fibre, de meest betrouwbare breedbandtechnologie van het Verenigd Koninkrijk.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contact
Birgitte Dolevert Larsen
Zyxel Communications
birgitte.larsen@zyxel.eu

Industry:

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Back to Newsroom