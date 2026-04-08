Sitetracker lancia Scout, una piattaforma di intelligenza artificiale agentica realizzata su misura per l'infrastruttura critica
Sitetracker lancia Scout, una piattaforma di intelligenza artificiale agentica realizzata su misura per l'infrastruttura critica
MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, la principale piattaforma di gestione del ciclo di vita delle risorse per l'infrastruttura critica, oggi ha annunciato il lancio di Scout, la sua nuova piattaforma di Agentic AI progettata per aiutare i proprietari di infrastrutture, gli operatori e gli appaltatori a ottenere conoscenze approfondite e promuovere l'automazione delle loro operazioni.
Scout, pronta per il lavoro concreto
In qualità di analista e agente di intelligenza artificiale, Scout è pronta a lavorare fin dal primo giorno. Scout offre chiarezza durante i processi decisionali e slancio quando è necessario agire. Identifica i rischi, sintetizza le informazioni e contribuisce ad accelerare l'esecuzione, collegando i dati e stimolando l'azione. Scout crea intelligence operativa e la trasforma in azione, il tutto in un ambiente sicuro che protegge la sovranità dei dati.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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Kathleen Ojo
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