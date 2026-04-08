Sitetracker lancia Scout, una piattaforma di intelligenza artificiale agentica realizzata su misura per l'infrastruttura critica

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, la principale piattaforma di gestione del ciclo di vita delle risorse per l'infrastruttura critica, oggi ha annunciato il lancio di Scout, la sua nuova piattaforma di Agentic AI progettata per aiutare i proprietari di infrastrutture, gli operatori e gli appaltatori a ottenere conoscenze approfondite e promuovere l'automazione delle loro operazioni.

Scout, pronta per il lavoro concreto

In qualità di analista e agente di intelligenza artificiale, Scout è pronta a lavorare fin dal primo giorno. Scout offre chiarezza durante i processi decisionali e slancio quando è necessario agire. Identifica i rischi, sintetizza le informazioni e contribuisce ad accelerare l'esecuzione, collegando i dati e stimolando l'azione. Scout crea intelligence operativa e la trasforma in azione, il tutto in un ambiente sicuro che protegge la sovranità dei dati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.