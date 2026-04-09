SLB OneSubsea获得Shenandoah油田合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源技术公司SLB (NYSE: SLB)宣布，旗下合资公司SLB OneSubsea获得Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC的一份合同，将为美洲湾的Shenandoah油田提供一套高压高温(HPHT)多相增压系统。

该合同体现了对深水开发项目的持续投资，此类项目正通过应用先进海底系统提高采收率。SLB OneSubsea的HPHT多相增压系统设计可在15,000 psi以上压力下稳定运行，能够应对超出传统海底解决方案极限的作业条件。

SLB OneSubsea处理系统副总裁Andreas Fjellbirkeland表示：“我们与BOE的合作始于2025年1月，这让我们得以针对油田作业条件设计量身定制的海底增压解决方案。随着运营商持续投资美洲湾深水项目，此类技术在加速投产和提高采收率方面发挥着关键作用。”

核心要点

SLB OneSubsea获得BOE Exploration & Production LLC合同，为美洲湾的Shenandoah油田提供多相增压系统

该系统可在15,000 psi以上压力下可靠作业，性能超越传统海底解决方案，满足先进HPHT油田需求

SLB OneSubsea的处理技术助力BOE提高原油采收率、加快投产速度并提升油田价值

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com 。

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正通过数字和技术创新，引领海底工程的新时代，致力于优化客户的油气生产、减少海底作业中的排放，并释放海底解决方案的巨大潜力，以塑造可持续的能源未来。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7共同投资成立的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有10,000名员工。要了解更多信息，请访问 onesubsea.slb.com 。

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