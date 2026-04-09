SLB OneSubsea si aggiudica un contratto per il giacimento di Shenandoah

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La globale di tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) ha annunciato che la sua joint venture SLB OneSubsea si è aggiudicata un contratto da Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC per la fornitura di un sistema di pompaggio multifase ad alta pressione e alta temperatura (HPHT) per il giacimento di Shenandoah nel Golfo del Messico.

L'operazione riflette gli investimenti continuativi nei giacimenti in acque profonde, con l'utilizzo di sistemi sottomarini all'avanguardia per migliorare le estrazioni. Il sistema di pompaggio multifase HPHT targato SLB OneSubsea è progettato per funzionare in modo affidabile a pressioni superiori a 15.000 psi, in condizioni operative che superano i limiti delle tradizionali soluzioni sottomarine.

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