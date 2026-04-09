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SLB OneSubsea si aggiudica un contratto per il giacimento di Shenandoah

Il nuovo progetto in collaborazione con BOE Exploration and Production sfrutta avanzate tecnologie sottomarine a supporto di una maggior efficienza delle estrazioni nel Golfo del Messico

original SLB (NYSE: SLB) announced that its SLB OneSubsea joint venture was awarded a contract by Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC to deliver a high‑pressure, high‑temperature (HPHT) multiphase boosting system for the Shenandoah field in the Gulf of America.

SLB (NYSE: SLB) announced that its SLB OneSubsea joint venture was awarded a contract by Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC to deliver a high‑pressure, high‑temperature (HPHT) multiphase boosting system for the Shenandoah field in the Gulf of America.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La globale di tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) ha annunciato che la sua joint venture SLB OneSubsea si è aggiudicata un contratto da Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC per la fornitura di un sistema di pompaggio multifase ad alta pressione e alta temperatura (HPHT) per il giacimento di Shenandoah nel Golfo del Messico.

L'operazione riflette gli investimenti continuativi nei giacimenti in acque profonde, con l'utilizzo di sistemi sottomarini all'avanguardia per migliorare le estrazioni. Il sistema di pompaggio multifase HPHT targato SLB OneSubsea è progettato per funzionare in modo affidabile a pressioni superiori a 15.000 psi, in condizioni operative che superano i limiti delle tradizionali soluzioni sottomarine.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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