SLB OneSubsea si aggiudica un contratto per il giacimento di Shenandoah
SLB OneSubsea si aggiudica un contratto per il giacimento di Shenandoah
Il nuovo progetto in collaborazione con BOE Exploration and Production sfrutta avanzate tecnologie sottomarine a supporto di una maggior efficienza delle estrazioni nel Golfo del Messico
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La globale di tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) ha annunciato che la sua joint venture SLB OneSubsea si è aggiudicata un contratto da Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC per la fornitura di un sistema di pompaggio multifase ad alta pressione e alta temperatura (HPHT) per il giacimento di Shenandoah nel Golfo del Messico.
L'operazione riflette gli investimenti continuativi nei giacimenti in acque profonde, con l'utilizzo di sistemi sottomarini all'avanguardia per migliorare le estrazioni. Il sistema di pompaggio multifase HPHT targato SLB OneSubsea è progettato per funzionare in modo affidabile a pressioni superiori a 15.000 psi, in condizioni operative che superano i limiti delle tradizionali soluzioni sottomarine.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Media
Josh Byerly – Vicepresidente senior delle comunicazioni globali
Moira Duff – Direttore delle comunicazioni esterne
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
media@slb.com
Investitori
James R. McDonald – Vicepresidente senior dei rapporti con gli investitori e degli affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore dei rapporti con gli investitori
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com