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A Andersen Consulting fortalece suas capacidades de transformação digital por meio da colaboração com a Kyanon Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting aprimora sua plataforma por meio de um Acordo de Colaboração com a Kyanon Consulting, uma empresa de consultoria em tecnologia com sede no Vietnã, conhecida por fornecer soluções de transformação digital em larga escala.

Fundada em 2025 como um braço da Kyanon Digital, a Kyanon Consulting fornece serviços digitais e de tecnologia de ponta a ponta para organizações dos setores de varejo, bancário, financeiro e de manufatura que buscam modernizar operações, melhorar o engajamento do cliente e acelerar o crescimento. A empresa oferece soluções em estratégia digital, desenvolvimento empresarial e de produtos, integração de sistemas, automação de fluxo de trabalho, análise avançada e insights orientados por IA para a experiência do cliente.

“Na Kyanon Consulting, nossa missão é criar um impacto digital que realmente faça a diferença”, disse Tai Huynh, fundador da Kyanon Consulting. “Equipamos nossos clientes com as ferramentas, insights e inovação necessários para fortalecer a resiliência e desbloquear novas oportunidades. A colaboração com a Andersen Consulting nos permite levar nossas capacidades a uma plataforma global mais ampla e apoiar organizações que buscam soluções tecnológicas escaláveis ​​e de alto desempenho.”

“A Andersen Consulting continua a aprimorar suas capacidades tecnológicas globais, e nossa colaboração com a Kyanon Consulting agrega valor à nossa plataforma”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A expertise da Kyanon Consulting em engenharia digital, integração e inteligência de dados amplia nossa capacidade de fornecer soluções abrangentes em toda a região da Ásia-Pacífico e além.”

A Andersen Consulting A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

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Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
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