Sitetracker lanza Scout, una plataforma de IA agéntica diseñada específicamente para infraestructuras críticas

MONTCLAIR, Nueva .Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, la plataforma líder en gestión del ciclo de vida de activos para infraestructuras críticas, anuncia el lanzamiento de Scout, su nueva plataforma de IA agéntica diseñada para ayudar a los propietarios, operadores y contratistas de infraestructuras a obtener información detallada e impulsar la automatización en sus operaciones.

Scout, preparada para el trabajo real

Como su analista y agente de IA, Scout está preparada para trabajar desde el primer día. Scout aporta claridad en la toma de decisiones e impulso cuando se requiere actuar. Detecta riesgos, sintetiza información y ayuda a acelerar la ejecución conectando datos e impulsando la acción. Scout crea inteligencia operativa y la convierte en acción, todo ello en un entorno seguro que protege la soberanía de los datos.

“Nuestros clientes buscan generar ventajas competitivas acumulativas”, declaró Giuseppe Incitti, director ejecutivo de Sitetracker. “Scout cumple con este objetivo al ofrecer flujos de trabajo basados en agentes, fáciles de implementar, que impulsan la automatización, aceleran los plazos y, en última instancia, aumentan los márgenes”.

Scout automatiza flujos de trabajo comunes, tales como:

Procesamiento de documentos: resuma y extraiga datos de permisos, contratos de arrendamiento, facturas y otros tipos de documentos.

Inteligencia fotográfica: realice controles de calidad en las fotos para automatizar revisiones finales, inspecciones y trabajo de campo.

Análisis de riesgos: identifique riesgos ocultos dentro de sus programas de implementación y mantenimiento, y reciba recomendaciones para mitigarlos.

Scout, en acción

Al conectar datos de diversas fuentes, Scout está preparada para ejecutar paquetes de trabajo elaborados por los agentes que llevan la productividad a nuevos niveles a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos, desde las fases de planificación, desarrollo y construcción hasta el mantenimiento.

Algunos ejemplos de paquetes de trabajo que pueden automatizarse mediante la plataforma de IA de Scout son:

Comparación de contratos de arrendamiento

Procesamiento de facturas

Informes de deficiencias

Evaluaciones del desempeño de los contratistas

Preparación del plan de trabajo diario con recomendaciones

Scout no solo ofrece paquetes de trabajo agénticos listos para usar, también permite a los clientes crear sus propios agentes para adaptarlos directamente a su forma de trabajar. Todo ello abre nuevas oportunidades para mejorar la productividad dentro de su organización.

Scout, disponible esta primavera

Scout se encuentra actualmente disponible en versión limitada, con una gran demanda por parte de los clientes y una lista de espera cada vez mayor. Obtenga más información y solicite acceso en sitetracker.com/scout.

Acerca de Sitetracker + Scout

Sitetracker capacita a propietarios, operadores, contratistas y demás partes interesadas para que puedan agilizar y optimizar el ciclo de vida completo de los activos de las infraestructuras críticas. En su calidad de plataforma líder mundial de gestión completa del ciclo de vida de los activos, Sitetracker ayuda a empresas innovadoras como Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefónica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Tilson, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione y TEP a planificar, construir, operar y mantener de manera eficiente millones de proyectos, emplazamientos y activos. Scout, la plataforma de IA agéntica de Sitetracker, permite a las organizaciones de infraestructura digital y energía limpia pasar de la información operativa a la ejecución autónoma, sin reemplazar los sistemas de los que ya dependen sus equipos. Sitetracker ofrece excelencia operativa y crea una transparencia total en sectores como la infraestructura digital, las energías renovables, la recarga de vehículos eléctricos, los servicios públicos y el sector inmobiliario, impulsando equipos seguros y eficientes, garantizando proyectos sólidos y permitiendo a las organizaciones gestionar la escala, el crecimiento y la complejidad. Con la confianza de cientos de líderes del sector, Sitetracker impulsa un futuro más conectado y sostenible en todo el mundo. Gestione lo realmente importante con Sitetracker.

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