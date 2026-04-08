Reply sélectionnée par Microsoft comme partenaire de lancement pour Agent 365, afin de soutenir la gouvernance et la mise à l’échelle des agents IA

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR : REY] a été désignée comme l’un des rares partenaires de lancement d’Agent 365, contribuant ainsi à la mise à disposition générale de la nouvelle plateforme de Microsoft conçue pour offrir une gouvernance, une observabilité et une gestion du cycle de vie de niveau entreprise pour les agents IA.

Microsoft Agent 365 introduit un cadre structuré permettant aux organisations de déployer, de surveiller et de gérer les agents IA de manière cohérente à travers toutes les fonctions métier. À mesure que l’intelligence artificielle s’intègre dans les processus opérationnels clés, Agent 365 apporte clarté, contrôle et responsabilité, garantissant que les activités pilotées par l’IA restent transparentes, sécurisées et alignées sur les objectifs organisationnels.

S’appuyant sur l’expertise de la société de Reply Group spécialisée dans les technologies Microsoft, Reply, en tant que partenaire de lancement, aidera ses clients à mettre en œuvre Agent 365 grâce à une approche structurée et évolutive qui combine l’accompagnement technique avec la conception de la gouvernance et la stratégie d’adoption, aidant ainsi les organisations à passer d’expérimentations isolées en IA à des écosystèmes d’agents coordonnés à l’échelle de l’entreprise.

Cette approche se traduit par :

Une évaluation de la maturité de l’IA et des agents à l’échelle de l’organisation

Une conception de cadres de gouvernance, de sécurité et de conformité pour l’IA, les agents et la plateforme Agentic

La définition de modèles d’observabilité et de surveillance des performances

La configuration, le déploiement et la gestion continue d’Agent 365

Des programmes d’adoption et d’accompagnement du changement pour garantir une valeur commerciale durable

Reply apporte une expérience consolidée dans les technologies Microsoft et la transformation de l’IA en entreprise, combinant de solides capacités technologiques avec une connaissance sectorielle spécifique dans les services financiers, l’industrie manufacturière, le commerce de détail, les télécommunications et le secteur public. Cette expertise se reflète dans des programmes d’adoption de l’IA à grande échelle et bien encadrés, tels que le déploiement de Copilot chez Lumen, où un taux d’utilisation de 93 % a été atteint à l’échelle de l’organisation, plus de 5 700 employés ont été formés au cours de plus de 180 sessions structurées, et des cadres de gouvernance et de facilitation dédiés ont été mis en œuvre pour garantir la transparence, le contrôle et un impact commercial mesurable. Elle se manifeste également par le développement d’expériences innovantes basées sur l’IA, comme l’espace de simulation « App to the Future », conçu à partir des technologies d’IA et low-code de Microsoft, afin de démontrer comment des solutions intelligentes peuvent être conçues, orchestrées et déployées à grande échelle en toute sécurité au sein d’environnements d’entreprise.

« Le lancement de Microsoft Agent 365 marque une étape importante dans l’évolution de l’IA d’entreprise. À mesure que les organisations évoluent vers des réseaux distribués d’agents intelligents, la gouvernance, l’observabilité et la gestion du cycle de vie deviennent des facteurs clés de l’évolutivité. Le fait d’avoir été confirmé comme partenaire de lancement reflète l’engagement de Reply à aider ses clients à construire des écosystèmes d’agents structurés, sécurisés et mesurables, pleinement intégrés à leurs architectures d’entreprise », déclare Filippo Rizzante, directeur technique de Reply.

Grâce à cette collaboration avec Microsoft, Reply renforce son engagement à permettre aux organisations de mettre en œuvre l’intelligence artificielle de manière responsable et à grande échelle, en soutenant leurs objectifs de transformation numérique à long terme.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply aide les principaux groupes industriels des secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque et de l’assurance et du secteur public à définir et à développer des modèles d’entreprise basés sur les nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud computing, des médias numériques et de l’Internet des objets. Les services de Reply incluent : le conseil, l’intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

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