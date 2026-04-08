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Reply von Microsoft als Launch Partner für „Agent 365“ ausgewählt: Unterstützung für Governance und Skalierung von KI-Agenten

original Durch die Zusammenarbeit mit Microsoft unterstreicht Reply das Ziel, Unternehmen bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz zu unterstützen und langfristige Ziele der digitalen Transformation zu begleiten.

Durch die Zusammenarbeit mit Microsoft unterstreicht Reply das Ziel, Unternehmen bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz zu unterstützen und langfristige Ziele der digitalen Transformation zu begleiten.

TURIN, Italien--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] ist von Microsoft als einer der wenigen Launch Partner für „Agent 365“ bestätigt worden. Damit unterstützt Reply die Markteinführung der neuen Plattform, die Unternehmen Governance, Observability und Lifecycle-Management für KI-Agenten auf Enterprise-Niveau bietet.

„Microsoft Agent 365“ führt ein strukturiertes Framework ein, mit dem Unternehmen KI-Agenten konsistent über alle Geschäftsbereiche hinweg bereitstellen, überwachen und steuern können. Da KI zunehmend in zentrale Geschäftsprozesse einfließt, schafft „Agent 365“ Transparenz, Kontrolle sowie Verantwortlichkeit. Die Plattform stellt sicher, dass KI-gesteuerte Aktivitäten nachvollziehbar bleiben und an den Unternehmenszielen ausgerichtet sind.

Als Launch Partner unterstützt Reply Kunden dabei, „Agent 365” operativ zu nutzen. Hierfür greift Reply auf die Expertise seiner innerhalb der Gruppe auf Microsoft-Technologien spezialisierten Unternehmen zurück. Durch die Kombination aus technischer Umsetzung, Governance-Design und einer strategischen Beratung gelingt der Übergang von isolierten KI-Experimenten hin zu koordinierten, unternehmensweiten Agenten-Ökosystemen.

Der Ansatz umfasst folgende Kernbereiche:

  • Analyse des KI- und Agenten-Reifegrads in der Organisation
  • Aufbau von Governance-, Sicherheits- und Compliance-Frameworks für KI, Agenten und die agentenbasierte Plattform
  • Definition von Modellen für Observability und Performance-Monitoring
  • Konfiguration, Rollout und fortlaufendes Management von „Agent 365“
  • Adoptions- und Change-Enablement-Programme zur Sicherung des Geschäftsnutzens

Reply bringt Erfahrung mit Microsoft-Technologien und der unternehmensweiten KI-Transformation ein. Diese technologische Expertise wird durch Branchenwissen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel, Telekommunikation und öffentliche Verwaltung ergänzt. Praxisbeispiele belegen diesen Ansatz: Beim Copilot-Rollout bei Lumen erreichte die Nutzung 93 Prozent. Mehr als 5.700 Mitarbeitende wurden in über 180 strukturierten Sitzungen geschult. Governance- und Enablement-Strukturen stellten dabei Transparenz, Kontrolle und messbaren geschäftlichen Mehrwert sicher. Innovative KI-Erlebnisse wie der „App to the Future“ AI-Scape Room zeigen zudem, wie intelligente Lösungen auf Basis von Microsoft-KI und Low-Code-Technologien konzipiert, orchestriert und skaliert werden können.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, erklärt: „Die Einführung von ‚Microsoft Agent 365‘ ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Enterprise-KI. Da Unternehmen verstärkt auf verteilte Netzwerke intelligenter Agenten setzen, werden Governance, Observability und Lifecycle-Management zu entscheidenden Faktoren für die Skalierung. Als Launch Partner unterstützt Reply Kunden beim Aufbau strukturierter, sicherer und messbarer Agenten-Ökosysteme, die in die Unternehmensarchitektur integriert sind.“

Durch die Zusammenarbeit mit Microsoft unterstreicht Reply das Ziel, Unternehmen bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz zu unterstützen und langfristige Ziele der digitalen Transformation zu begleiten.

Weitere Informationen: www.reply.com/de/reply-and-microsoft

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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