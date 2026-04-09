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Andersen Consulting erweitert seine Fähigkeiten im Bereich der digitalen Transformation durch Zusammenarbeit mit Kyanon Consulting

SAN FRANCISCO, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting baut seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Kyanon Consulting weiter aus. Die in Vietnam ansässige Technologieberatungsfirma ist auf die Bereitstellung großskaliger Lösungen für die digitale Transformation spezialisiert.

Kyanon Consulting wurde 2025 als Tochterunternehmen von Kyanon Digital gegründet und erbringt umfassende Digital- und Technologiedienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Banken und Finanzen sowie Fertigung, die ihre Geschäftsprozesse modernisieren, die Kundenbindung verbessern und ihr Wachstum beschleunigen wollen. Das Unternehmen liefert Lösungen rund um Digitalstrategie, Unternehmens- und Produktentwicklung, Systemintegration, Workflow-Automatisierung, erweiterte Analysen sowie KI-gestützte Erkenntnisse zur Optimierung des Kundenerlebnisses.

„Bei Kyanon Consulting verfolgen wir das Ziel, eine digitale Wirkung zu erzielen, die einen echten Unterschied macht“, so Tai Huynh, Gründer von Kyanon Consulting. „Wir geben unseren Kunden die erforderlichen Werkzeuge, Erkenntnisse und Innovationen an die Hand, um ihre Resilienz zu stärken und neue Chancen zu erschließen. Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ermöglicht uns, unsere Kompetenzen auf einer breiteren globalen Plattform einzubringen und Unternehmen bei der Implementierung skalierbarer, leistungsstarker Technologielösungen zu unterstützen.“

„Andersen Consulting erweitert kontinuierlich seine globalen Technologiekompetenzen, und die Zusammenarbeit mit Kyanon Consulting verleiht unserer Plattform zusätzliche Tiefe“, kommentiert Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO bei Andersen. „Die Expertise von Kyanon Consulting in den Bereichen Digital Engineering, Integration und Data Intelligence stärkt unsere Fähigkeit, umfassende Lösungen im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus bereitzustellen.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet hochkarätige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten über Mitgliedsfirmen und kooperierende Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

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CEO: Mark Vorsatz
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