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Andersen Consulting透過與Kyanon Consulting合作強化數位化轉型服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Kyanon Consulting簽署合作協議進一步強化自身平台。Kyanon Consulting是一家總部位於越南的技術顧問公司，以提供大規模數位化轉型解決方案而著稱。

Kyanon Consulting成立於2025年，是Kyanon Digital旗下分支，為零售、銀行和金融以及製造業的企業提供端對端數位化和技術服務，協助它們實現營運現代化、改善客戶互動並加快成長。該公司提供的解決方案涵蓋數位化策略、企業和產品開發、系統整合、工作流程自動化、先進分析和AI驅動的客戶體驗洞察等領域。

Kyanon Consulting創辦人Tai Huynh表示：「Kyanon Consulting的使命是創造真正有價值的數位化影響力。我們為客戶提供所需的工具、洞察和創新，協助他們強化抗風險能力並開拓新商機。與Andersen Consulting的合作讓我們能夠將自身能力擴大到更廣闊的全球平台，為尋求可擴充高效能技術解決方案的企業提供支援。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Andersen Consulting持續提升全球技術服務能力，而我們與Kyanon Consulting的合作進一步深化了自身平台的實力。Kyanon Consulting在數位工程、整合和資料智慧方面的專業能力，強化了我們在亞太地區乃至全球提供綜合解決方案的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多面向服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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