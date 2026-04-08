Winamp Group : Bridger accélère son expansion mondiale avec une deuxième vague d’accords de gestion de droits

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Winamp Group (Paris: ALWIN) (Brussels: ALWIN), maison mère de Winamp, annonce une deuxième vague d’accords stratégiques pour Bridger, sa plateforme de gestion de droits, peu de temps après une première annonce marquant le lancement de son déploiement sur les droits offline.

À la suite d’un premier ensemble de partenariats avec BMI, SUISA, MCT et ABRAMUS, annoncé il y a une dizaine de jours, Bridger accélère déjà avec de nouveaux accords conclus sur des territoires clés, notamment avec SACM (Mexique), ZAiKS (Pologne), Abramus Digital (Brésil), VCPMC (Vietnam) et SAMRO (Afrique australe), renforçant significativement sa couverture mondiale sur les droits online et offline.

Cette expansion rapide est rendue possible par l’affiliation récente de Bridger à la CISAC en tant que Rights Management Entity (RME Client), lui permettant d’établir des relations directes avec des sociétés de gestion collective dans le monde entier et d’accélérer fortement le déploiement de son réseau global.

Ces nouveaux accords illustrent une approche ciblée et structurée du déploiement :

au Mexique, SACM couvre les droits mécaniques et de performance, en online et offline ;

en Pologne, ZAiKS se concentre sur les droits mécaniques et de performance offline ;

au Brésil, Abramus Digital renforce la couverture des droits mécaniques online, permettant d’atteindre une couverture digitale complète ;

au Vietnam, VCPMC ouvre la collecte des droits mécaniques et de performance offline ;

et en Afrique du Sud, SAMRO couvre les droits de performance offline, marquant l’entrée de Bridger sur le continent africain.

Avec deux vagues d’accords signées en quelques jours, Bridger démontre sa capacité à exécuter rapidement sa stratégie avec une ambition claire : devenir la plateforme de gestion de droits offrant la couverture la plus étendue de l’industrie musicale. Chaque nouvel accord élargit le périmètre de droits que Bridger peut gérer et monétiser, générant de nouvelles sources de revenus pour les créateurs tout en améliorant l’efficacité de la collecte.

Cette montée en puissance renforce également l’attractivité commerciale de Bridger. En proposant une solution de gestion de droits plus complète, la plateforme est en mesure d’attirer davantage de créateurs et ayants droit, qui peuvent ensuite bénéficier de l’ensemble de l’écosystème Winamp for Creators, incluant d’autres outils de monétisation et des solutions marketing.

Cette deuxième vague s’inscrit dans une dynamique d’accélération, avec de nouveaux accords déjà en cours de finalisation et attendus dans les prochaines semaines, à mesure que le Groupe poursuit le déploiement de son infrastructure globale de gestion de droits.

« Notre affiliation à la CISAC a été un accélérateur clé, nous permettant d’établir rapidement des relations directes avec les principales sociétés de gestion collective à travers le monde. » commente Alexandre Saboundjian, CEO de Bridger et Winamp Group. « En quelques jours, nous avons significativement étendu notre couverture à l’échelle internationale. Notre ambition est claire : construire la plateforme de gestion de droits la plus complète du marché. Plus notre couverture est large, plus notre proposition de valeur est forte — et plus nous sommes en mesure d’attirer des créateurs au sein de l’écosystème Winamp. Cette dynamique va se poursuivre dans les prochaines semaines. »

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À propos de Winamp Group

Winamp Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Winamp Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

À propos de Bridger - www.bridgermusic.io

Bridger s'engage à soutenir les auteurs-compositeurs en leur proposant des solutions innovantes en matière de perception de droits d'auteur. Conçue comme une plateforme de gestion des droits d'auteur intuitive et facile à utiliser, Bridger permet aux auteurs-compositeurs d'enregistrer leurs œuvres musicales en quelques minutes et de débloquer des flux de revenus supplémentaires au-delà de leur distributeur numérique.

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.