SLB OneSubsea krijgt opdracht voor het Shenandoah-veld

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft bekendgemaakt dat zijn joint venture SLB OneSubsea een contract heeft binnengehaald van Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC. Onder de overeenkomst gaan zij een hogedruk- en hogetemperatuur (HPHT) meerfasig boostsysteem voor het Shenandoah-veld in de Golf van Mexico leveren.

De award bevestigt de voortdurende investeringen in diepwaterprojecten, waar geavanceerde onderwatersystemen worden ingezet om de winning te verbeteren. Het HPHT-multifase-boostsysteem van SLB OneSubsea is ontworpen om betrouwbaar te functioneren bij een druk hoger dan15.000 psi,. Het systeem kan daarmee werken onder bedrijfsomstandigheden die de grenzen van conventionele onderwateroplossingen overschrijden.

