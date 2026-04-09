SLB OneSubsea krijgt opdracht voor het Shenandoah-veld

Nieuw project met BOE Exploration and Production maakt gebruik van geavanceerde onderwatertechnologie om de winning in de Golf van Amerika te optimaliseren

original SLB (NYSE: SLB) announced that its SLB OneSubsea joint venture was awarded a contract by Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC to deliver a high‑pressure, high‑temperature (HPHT) multiphase boosting system for the Shenandoah field in the Gulf of America.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft bekendgemaakt dat zijn joint venture SLB OneSubsea een contract heeft binnengehaald van Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC. Onder de overeenkomst gaan zij een hogedruk- en hogetemperatuur (HPHT) meerfasig boostsysteem voor het Shenandoah-veld in de Golf van Mexico leveren.

De award bevestigt de voortdurende investeringen in diepwaterprojecten, waar geavanceerde onderwatersystemen worden ingezet om de winning te verbeteren. Het HPHT-multifase-boostsysteem van SLB OneSubsea is ontworpen om betrouwbaar te functioneren bij een druk hoger dan15.000 psi,. Het systeem kan daarmee werken onder bedrijfsomstandigheden die de grenzen van conventionele onderwateroplossingen overschrijden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP Wereldwijde Communicatie
Moira Duff – Directeur Externe Communicatie
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investeerders
James R. McDonald – SVP Investeerders- en Industriële Zaken
Joy V. Domingo – Directeur Investeerdersrelaties
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

