Andersen Consulting styrker sine digitale transformationskompetencer gennem samarbejde med Kyanon Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin platform gennem en samarbejdsaftale med Kyanon Consulting, der er et Vietnam-baseret teknologikonsulentfirma, som er kendt for at levere digitale transformationsløsninger i stor skala.

Kyanon Consulting blev grundlagt i 2025 som en del af Kyanon Digital og leverer komplette digitale og teknologiske tjenester til detail-, bank- og finanssektoren samt produktionsvirksomheder, der vil modernisere driften, forbedre kundetilfredsheden og accelerere væksten. Firmaet tilbyder løsninger inden for digital strategi, enterprise- og produktudvikling, systemintegration, automatisering af arbejdsgange, avanceret analyse samt AI-drevne indsigter til forbedring af kundeoplevelsen.

"Hos Kyanon Consulting er vores mission at skabe digitale aftryk, der virkelig gør en forskel," udtalte Tai Huynh, grundlægger af Kyanon Consulting. "Vi udstyrer vores kunder med de værktøjer, indsigter og den innovation, de skal bruge for at styrke robustheden og åbne nye muligheder. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at bringe vores kompetencer ud på en bredere global platform og støtte organisationer, der søger skalerbare, effektive teknologiløsninger."

"Andersen Consulting fortsætter styrkelsen af sine globale teknologikompetencer, og vores samarbejde med Kyanon Consulting tilfører dybde til vores platform," udtalte Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Kyanon Consultings ekspertise inden for digital engineering, integration og data forbedrer vores evne til at levere omfattende løsninger på tværs af Asien-Stillehavsområdet og videre."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af tjenester inden for strategi, forretning, teknologi og AI-transformation til virksomheder samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for konsulenttjenester, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory på en global platform med mere end 50.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer globalt.

