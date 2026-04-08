Sitetracker推出专为关键基础设施打造的智能体AI平台Scout

新泽西州蒙特克莱尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的关键基础设施资产生命周期管理平台Sitetracker今日宣布推出全新智能体AI平台Scout，旨在帮助基础设施所有者、运营商和承包商获取深度洞察并推动运营自动化。

Scout可即刻投入实际工作

作为您的AI分析师和智能体，Scout从上线第一天起即可投入工作。Scout可在决策形成阶段提供清晰的思路，在需要行动时提供推进动力。它能够发现风险、整合信息，并通过连接数据和驱动行动来加速执行。Scout能够生成运营智能并将其转化为实际行动，全程在安全环境中运行，保障数据主权。

Sitetracker首席执行官Giuseppe Incitti表示：“我们的客户希望打造持续累积的竞争优势。Scout通过提供易于部署的智能体工作流程实现这一目标，这些流程可以推动自动化、缩短时间周期，并最终提升利润率。”

Scout可自动化的常见工作流程包括：

文档处理——对许可证、租赁协议、发票和其他类型的文档进行总结和数据提取。

图片智能分析——对照片进行质量管控检查，实现竣工审核、巡检和现场工作的自动化。

风险分析——识别部署和维护项目中的潜在风险，并提供缓解建议。

Scout的实际应用场景

Scout可对接多种来源的数据，随时准备执行由智能体整合的工作包，在从规划、开发、建设到维护的整个资产生命周期内，将生产力提升至新的水平。

Scout的AI平台可实现自动化的工作包示例包括：

租赁协议比对

发票处理

缺陷报告

承包商绩效评估

带推荐方案的每日计划编制

Scout不仅提供开箱即用的智能体工作包，还允许客户构建直接适配自身工作模式的专属智能体，为提升企业内部的生产力开辟新的机遇。

Scout将于今年春季正式上线

Scout目前处于限量发布阶段，客户需求旺盛，等候名单持续增长。如需了解更多信息和申请试用，请访问sitetracker.com/scout。

关于Sitetracker和Scout

Sitetracker助力所有者、运营商、承包商和其他利益相关方简化并优化关键基础设施的端到端资产生命周期。作为全球领先的完整资产生命周期管理平台，Sitetracker帮助Vodafone、Ericsson、ENGIE、Telefonica、Cypress Creek Renewables、Cox、Iberdrola、EVgo、Vantage Towers、Southern Company、Zayo、Tilson、Nextera、EDOTCO、E.On、Axione和TEP等创新企业高效规划、建设、运营和维护数百万个项目、站点和资产。Sitetracker的智能体AI平台Scout让数字基础设施和清洁能源领域的企业从运营洞察迈向自主执行，且无需替换其团队目前依赖的系统。Sitetracker通过打造安全高效的团队、保障项目良性运行，以及帮助企业管理规模、增长和复杂性，在数字基础设施、可再生能源、电动汽车充电、公用事业和房地产等行业实现卓越运营和全面透明化。Sitetracker深受数百家行业领军企业信赖，致力于推动全球迈向更互联、更可持续的未来。管理关键事务，选择Sitetracker。

如需了解更多信息，请申请产品演示。

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