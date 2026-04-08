Zyxel und Openreach arbeiten zusammen, um Plastikmüll bei Glasfaserinstallationen zu reduzieren

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Eine neue Partnerschaft zwischen Zyxel Communications und Openreach trägt dazu bei, Plastik- und Verpackungsmüll beim Ausbau des britischen Glasfasernetzes zu reduzieren – durch den Einsatz von „Modems“ aus recyceltem Material zur Anbindung der Kunden.

Zyxel bringt eine Reihe neuer Optical Network Terminals (ONTs) auf den Markt – die an der Wand montierten Elektronikboxen, die optische Signale in elektrische umwandeln, die von Haushaltsgeräten genutzt werden – mit neu entwickelten Gehäusen aus 95 Prozent recyceltem Kunststoff.1

Die Techniker von Openreach haben bereits eine halbe Million der nachhaltigen ONTs von Zyxel installiert, und der Netzbetreiber rechnet damit, in diesem Jahr noch mehr davon zu installieren, da Kunden auf Glasfaser umsteigen – die zuverlässigste Breitbandtechnologie Großbritanniens.

Die GPON2-Geräte bestehen aus recyceltem Kunststoff und werden in einer plastikfreien Minimalverpackung aus recycelten Materialien geliefert.

Openreach arbeitet mit Zyxel und anderen Partnern zusammen, um die neuen Geräte herzustellen – mit Gehäusen aus recycelten Kunststoffgranulaten. Die Granulate stammen aus verschiedenen Quellen innerhalb der Polycarbonat (PC)-Kunststofffamilie, darunter recycelte Gehäuse von Laptops, Tablets oder Smartphones, persönliche Schutzausrüstung wie Gesichtsschutzschilde und Brillen, medizinische Geräte sowie Scheinwerfer, Rückleuchten und Innenverkleidungen aus der Automobilindustrie.

Dieser Schritt steht im Einklang mit der „Let’s-Reach-Zero“-Strategie von Openreach zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und Abfall – einschließlich der Verpflichtung, 100 Tonnen Kunststoff aus der Lieferkette zu entfernen.

Die ONTs von Zyxel nutzen integrierte Secure-Boot-Technologie und sind mit dem Chipsatz der nächsten Generation von Airoha ausgestattet, wodurch sie alle Anforderungen des Telecommunications Security Act (TSA) erfüllen.

Für diese Einführung entwickelte Zyxel einen speziell auf Openreach zugeschnittenen ONT, der es Dienstanbietern erleichtern soll, Kunden auf Glasfaseranschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s umzustellen.

James Harris, Leiter der EMEA-Region bei Zyxel Communications, sagte: „Da Openreach sein Glasfasernetz in ganz Großbritannien weiter ausbaut, sind Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit wichtige Faktoren.“

„Wir haben unser ONT-Portfolio so konzipiert, dass es genau diese Standards erfüllt, sodass Openreach seine Multi-Gigabit-Dienste schnell skalieren und weiterhin Millionen von Haushalten und Unternehmen zuverlässig verbinden kann.“

„Wir freuen uns, die ‚Let’s-Reach-Zero‘-Strategie von Openreach zu unterstützen. Durch enge Zusammenarbeit haben wir ein maßgeschneidertes ONT-Design entwickelt, das den Kunststoffbedarf im Herstellungsprozess deutlich reduziert.“

Trevor Linney, Network Technology Director bei Openreach, sagte: „Wir haben bereits mehr als 22 Millionen Haushalte und Unternehmen an unser Breitbandnetz angeschlossen, und immer mehr Menschen in ganz Großbritannien entscheiden sich für Full Fibre, da sie mehr denn je auf schnelle, zuverlässige Konnektivität angewiesen sind.

„Während wir weiterhin Gemeinden an unser Netzwerk anschließen, ist es unerlässlich, dass wir dies auf eine Weise tun, die unsere Umweltbelastung reduziert und gleichzeitig Technologie von Weltklasse liefert. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist die standardmäßige Umstellung auf 2,5G-Ethernet, wodurch künftige Vor-Ort-Einsätze vermieden werden, da Kunden nahtlos auf höhere Geschwindigkeiten umsteigen.“

Abby Chicken, Leiterin für Nachhaltigkeit bei Openreach, fügte hinzu: „Mit Zyxel haben wir einen Partner, der unseren Fokus auf die Verringerung der Umweltauswirkungen unserer Bauvorhaben teilt – von der Verwendung recycelter Materialien in den Geräten bis hin zur Reduzierung von Kunststoff in Verpackungen – und gleichzeitig eine sichere Bereitstellung in großem Maßstab unterstützt.“

Openreach hat eine lange Tradition in der Zusammenarbeit mit Lieferanten zur Reduzierung von Kunststoff und Bauteilen und hat sich zum Ziel gesetzt, Einwegkunststoffe (SUPs) aus seinen 25 meistgenutzten Produktlinien zu entfernen.

Hinweise für Redakteure

Für weitere Informationen: Zyxel wird an der FTTH Conference 2026 teilnehmen, die vom 14. bis 16. April im ExCeL London stattfindet. Besucher können Zyxel am Stand G22 treffen, um das Glasfaser-Portfolio von Zyxel zu besprechen und mehr über die Partnerschaft mit Openreach zu erfahren

Über Openreach

Wir sind die Menschen, die dafür sorgen, dass das Netz funktioniert.

Unser Breitband-Großhandelsnetz – das größte in Großbritannien – unterstützt mehr als 680 Dienstanbieter wie BT, SKY, TalkTalk, Vodafone und Zen dabei, ihren Kunden Breitband-, TV-, Telefon-, Daten- und Mobilfunkdienste bereitzustellen.

Jedes Unternehmen kann zu gleichen Preisen und Bedingungen auf unser Netz zugreifen, und unser Team von rund 28.000 Mitarbeitern hilft dabei, Dienste in jede Gemeinde in Großbritannien zu liefern.

Derzeit investieren wir 15 Milliarden Pfund in den Aufbau eines neuen Glasfaser-Breitbandnetzes für 25 Millionen Haushalte und Unternehmen bis Ende 2026. Die Arbeiten liegen im Plan, und das Unternehmen beabsichtigt, noch weiter zu gehen – auf bis zu 30 Millionen Anschlüsse bis zum Ende des Jahrzehnts –, vorausgesetzt, die Investitionsbedingungen bleiben günstig.

Wir haben bereits 22 Millionen Anschlüsse erreicht und erschließen jede Woche Tausende weitere. Zudem schulen wir Tausende unserer bestehenden Techniker um, damit sie beim Aufbau, der Anbindung und der Wartung des neuen Netzes helfen können.

Unser neues Netz wird Openreach und seinen Kunden helfen, Emissionen drastisch zu senken. Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein landesweites Glasfaser-Breitbandnetz jährlich 400 Millionen Pendlerfahrten einsparen könnte. Außerdem stellen wir unsere Firmenflotte – die zweitgrößte Großbritanniens – bis 2031 auf emissionsfreien Betrieb um.

Wir sind eine hundertprozentige und unabhängige Tochtergesellschaft der BT Group und haben für das Geschäftsjahr bis Ende März 2025 einen Umsatz von 6,157 Mrd. £ ausgewiesen.

Erfahren Sie mehr unter www.openreach.com.

Über Zyxel Communications

Zyxel Communications verbindet seit über 35 Jahren Menschen und Netzwerke. Unser umfassendes und flexibles Portfolio hilft Dienstanbietern, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Mit einer starken lokalen Präsenz und globaler Reichweite liefern wir Festnetz- und Mobilfunk-Breitbandlösungen sowie KI-gestützte Netzwerkmanagementlösungen, die neue Maßstäbe für die Branche setzen.

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1 Der Herstellungsprozess nutzt den maximal möglichen Anteil an recyceltem Kunststoff (95 Prozent), ohne die strukturelle Integrität und Festigkeit des ONT-Gehäuses zu beeinträchtigen.

2 Passives optisches Gigabit-Netzwerk

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