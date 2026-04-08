Reply door Microsoft geselecteerd als Launch Partner voor Agent 365, ter ondersteuning van het beheer en de schaalbaarheid van AI-agents

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] is bevestigd als een van de weinige Launch Partners voor Agent 365. Het ondersteunt daarmee de algemene beschikbaarheid van het nieuwe platform van Microsoft, dat is ontworpen om AI-agents te voorzien van beheer, observatie en levenscyclusbeheer op bedrijfsniveau.

Microsoft Agent 365 introduceert een gestructureerd kader waarmee organisaties consistent AI-agents binnen alle bedrijfsfuncties kunnen implementeren, monitoren en beheren. Naarmate kunstmatige intelligentie steeds meer in de belangrijkste bedrijfsprocessen wordt geïntegreerd, biedt Agent 365 duidelijkheid, controle en verantwoording. Zo wordt gewaarborgd dat AI-gestuurde activiteiten transparant en veilig blijven en de doelstellingen van de organisatie volgen.

Met de expertise van de Reply Group, gespecialiseerd in Microsoft-technologieën, zal Reply als Launch Partner klanten helpen Agent 365 te implementeren via een gestructureerde en schaalbare aanpak die technische ondersteuning combineert met het opzetten van een governance-kader en een adoptiestrategie. Organisaties kunnen dan van geïsoleerde AI-experimenten overstappen op gecoördineerde, bedrijfsbrede agent-ecosystemen.

Deze aanpak houdt in:

Beoordeling van de volwassenheid van AI en agents binnen de hele organisatie

Ontwerp van kaders voor governance, beveiliging en compliance voor AI, agents en het Agent-platform

Definitie van modellen voor observatie en prestatiebewaking

Configuratie, implementatie en doorlopend beheer van Agent 365

Programma’s voor implementatie en veranderingsondersteuning om duurzame bedrijfswaarde te waarborgen

Reply brengt uitgebreide ervaring mee op het gebied van Microsoft-technologieën en AI-transformatie voor ondernemingen. Het combineert sterke technologische capaciteiten met sectorspecifieke kennis in de financiële dienstverlening, productie, detailhandel, telecommunicatie en de publieke sector. Deze expertise is te zien aan de grootschalige, gestuurde AI-implementatieprogramma’s zoals de Copilot-uitrol bij Lumen, met een gebruikspercentage van 93% binnen de hele organisatie. Meer dan 5.700 medewerkers ontvingen training via ruim 180 gestructureerde sessies en er werden specifieke governance- en implementatiekaders ingezet om transparantie, controle en meetbare bedrijfsimpact te waarborgen. Dit komt ook tot uiting in de ontwikkeling van innovatieve, door AI aangedreven ervaringen zoals de AI-scape-ruimte,"App to the Future", gebouwd op Microsoft AI en low-code-technologieën. Dit laat zien hoe intelligente oplossingen veilig kunnen worden ontworpen, georkestreerd en geschaald binnen bedrijfsomgevingen.

"De introductie van Microsoft Agent 365 markeert een belangrijke stap in de evolutie van enterprise AI. Naarmate organisaties evolueren naar gedistribueerde netwerken van intelligente agents, worden governance, observatie en levenscyclusbeheer cruciale factoren voor schaalbaarheid. De bevestiging als Launch Partner toont de toewijding van Reply om klanten te helpen bij het bouwen van gestructureerde, veilige en meetbare agent-ecosystemen, die volledig binnen hun enterprise-architecturen zijn geïntegreerd," aldus Filippo Rizzante, CTO van Reply

Door deze samenwerking met Microsoft bevestigt Reply zijn streven om organisaties in staat te stellen kunstmatige intelligentie op verantwoorde wijze en op grote schaal in te zetten, om zijn doelstellingen op het gebied van digitale transformatie op de lange termijn te kunnen realiseren.

