アンダーセン・コンサルティング、Kyanon Consultingとの協業でデジタル・トランスフォーメーション対応力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ベトナムを拠点とし、大規模なデジタル・トランスフォーメーション・ソリューションの提供で知られるテクノロジー・コンサルティング企業Kyanon Consultingとの協業契約を通じて、自社プラットフォームを強化します。

2025年にKyanon Digitalのコンサルティング部門として設立されたKyanon Consultingは、オペレーションの近代化、顧客エンゲージメントの向上、ならびに成長の加速を目指す小売、銀行・金融、製造分野の企業に対し、エンドツーエンドのデジタルおよびテクノロジー・サービスを提供しています。同社は、デジタル戦略、エンタープライズおよびプロダクト開発、システム統合、ワークフロー自動化、高度なアナリティクス、ならびに顧客体験の向上に向けたAI活用型インサイトにわたるソリューションを提供しています。

「Kyanon Consultingは、真に価値あるデジタル・インパクトを創出することを使命としています」と、Kyanon Consultingの創業者であるタイ・フイン氏は述べました。「私たちは、レジリエンスの強化と新たな機会を切り開くために必要なツール、インサイト、イノベーションを顧客に提供しています。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、当社の能力をより幅広いグローバルな基盤で発揮し、スケーラブルで高性能なテクノロジー・ソリューションを求める企業を支援することが可能になります。」

「アンダーセン・コンサルティングは引き続きグローバルな技術力の強化を進めており、Kyanon Consultingとの協業により、プラットフォームに一層の厚みをもたらします」と、アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べました。「Kyanon Consultingのデジタル・エンジニアリング、統合、データ・インテリジェンスにおける専門性は、アジア太平洋地域およびその先の地域において包括的なソリューションの提供能力を強化します。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションに至るまで、包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。同社はアンダーセン・グローバルの多次元的なサービスモデルと統合されており、世界50,000人以上の専門人材と1,000以上の拠点ネットワークを通じて、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバルモビリティ、アドバイザリー分野における世界水準の専門性を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任組合であり、世界中の加盟事務所および提携事務所を通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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