Microsoft elige a Reply como socio de lanzamiento para Agent 365, para asistir en la gobernanza y la escalabilidad de agentes de IA

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] fue confirmado como uno de los integrantes del selecto grupo de socios de lanzamiento de Agent 365, para asistir en la disponibilidad general de la nueva plataforma de Microsoft diseñada para ofrecer gobernanza, observabilidad y gestión de ciclo de vida de nivel empresarial para agentes de IA.

Microsoft Agent 365 introduce un marco de trabajo estructurado para que las organizaciones puedan implementar, monitorizar y gestionar agentes de IA de manera coherente a través de distintas funciones comerciales. En un contexto donde la inteligencia artificial se está integrando en procesos operativos fundamentales, Agent 365 ofrece claridad, control y rendición de cuentas para garantizar que las actividades orientadas a IA sigan siendo transparentes y seguras, además de estar alineadas con los objetivos de la organización.

Basándose en la experiencia de la empresa del Grupo Reply especializada en tecnologías de Microsoft, Reply, como socio de lanzamiento, asistirá a los clientes en la operacionalización de Agent 365 a través de un enfoque estructurado y escalable que combina capacitación técnica con diseño de gobernanza y estrategia de adopción, para ayudar a que las organizaciones pasen de una experimentación aislada con IA a ecosistemas de agentes coordinados en toda la empresa.

Este enfoque se traduce en lo siguiente:

Evaluación de IA y madurez de agentes en toda la organización

Diseño de los marcos de gobernanza, seguridad y cumplimiento normativo para IA, agentes y plataforma agéntica

Definición de modelos de monitorización de rendimiento y observabilidad

Configuración, implementación y gestión continua de Agent 365

Programas de adopción y facilitación del cambio para garantizar un valor comercial sostenible

Reply aporte experiencia consolidada en tecnologías de Microsoft y transformación de IA empresarial, al combinar sólidas capacidades operativas con conocimiento específico del sector en servicios financieros, manufactura, venta minorista, telecomunicaciones y sector público. Esta experiencia se refleja en programas de adopción de IA gobernados a gran escala, como la implementación de Copilot en Lumen, donde se logró una utilización del 93 por ciento en toda la organización. se formaron más de 5700 empleados en 180 sesiones estructuradas y se implementaron marcos de gobernanza y facilitación exclusivos para garantizar transparencia, control y un impacto comercial medible. Esto además se demuestra con el desarrollo de experiencias innovadoras con tecnología de IA, como la sala de escape de IA “App to the Future”, cuyo diseño se basa en IA de Microsoft y tecnologías que requieren poco código para mostrar de qué manera las soluciones inteligentes pueden diseñarse, orquestarse y escalarse de forma segura dentro de entornos empresariales.

"La introducción de Microsoft Agent 365 representa un paso importante en la evolución de la IA empresarial. A medida que las organizaciones avanzan hacia redes distribuidas de agentes inteligentes, la gobernanza, la observabilidad y la gestión del ciclo de vida se convierten en factores críticos que hacen posible la escala. La confirmación como socio de lanzamiento refleja el compromiso de Reply por ayudar a que los clientes diseñen ecosistemas de agentes estructurados, seguros y medibles, completamente integrados dentro de sus arquitecturas empresariales", comentó Filippo Rizzante, director de tecnología de Reply.

A través de esta colaboración con Microsoft, Reply refuerza su compromiso de facilitar la implementación de inteligencia artificial por parte de las organizaciones de manera responsable y a escala, y de asistir en los objetivos de transformación digital a largo plazo.

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Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se especializa en el diseño y la implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Como red de empresas altamente especializadas, Reply asiste a los principales grupos industriales en medios de comunicación y telecomunicaciones, industria y servicios, banca y seguros, y sector público para que puedan definir y desarrollar modelos de negocios que contemplen los nuevos paradigmas de IA, informática en la nube, medios digitales y la Internet de las cosas. Los servicios de Reply incluyen consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com

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