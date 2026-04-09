SLB OneSubsea、シェナンドー油田向け契約を受注

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなエネルギー技術企業であるSLB（NYSE: SLB）は、同社の合弁事業であるSLB OneSubseaが、ビーコン・オフショア・エナジー（BOE）エクスプロレーション・アンド・プロダクションLLCより、アメリカ湾のシェナンドー油田向けに高圧・高温（HPHT）対応の多相ブースティングシステムの提供契約を受注したと発表しました。

今回の受注は、先進的な海底システムを活用して回収率向上を目的とした深海開発への継続的な投資を反映したものです。SLB OneSubseaのHPHT多相ブースティングシステムは、15,000 psiを超える環境下でも信頼性の高い運用が可能となるよう設計されており、従来の海底ソリューションの限界を超える運用条件に対応します。

SLB OneSubseaのプロセッシングシステム担当バイスプレジデントであるアンドレアス・フィエルビルケランドは、次のように述べています。「当社は2025年1月にBOEとの協業を開始し、油田の運用条件に最適化された海底ブースティングソリューションの設計を可能にしました。アメリカ湾における深海プロジェクトへの投資が進む中、この種の技術は生産の加速と回収率の向上において重要な役割を果たします」

要点

SLB OneSubseaは、アメリカ湾のシェナンドー油田向け多相ブースティングシステムの提供契約をBOEエクスプロレーション・アンド・プロダクションLLCより受注

本システムは15,000 psiを超える環境下での安定稼働を実現し、従来の海底ソリューションを上回る性能で高度なHPHT油田の要件に対応

SLB OneSubseaのプロセッシング技術は、原油回収率の向上、生産の迅速化、およびBOEにとっての油田価値の最大化を支援

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、100年にわたりエネルギー分野のイノベーションを推進してきたグローバル・テクノロジー企業です。100か国以上に展開し、ほぼその倍にあたる多様な国籍の従業員を擁する同社は、石油・ガス分野の革新、デジタル技術の大規模展開、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細は、 slb.com をご覧ください。

SLB OneSubseaについて

SLB OneSubseaは、デジタルとテクノロジーにおけるイノベーションの活用により、新たな海底時代の牽引役を担っていきながら、お客様の石油・ガス生産の最適化と、海底操業における排出削減を実現し、持続可能なエネルギー未来の形成に向けた海底ソリューションの大きな可能性を解き放ちます。SLB OneSubseaは、SLB、Aker Solutions、Subsea7の出資による合弁会社であり、オスロとヒューストンに本社を置き、世界中に1万人の従業員を擁しています。詳細については、 onesubsea.slb.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースは、米国連邦証券法で定義されているところの、過去の事象についてではなく将来について記す「将来の見通しに関する記述」を含んでいます。そのような記述にはしばしば「見込む」「かもしれない」「できる」「推定する」「意図する」「予想する」「だろう」「可能性がある」「見積もられた」などの言葉やその他類似表現が使用されます。将来の見通しに関する記述は程度の差こそあれ、SLBの新技術および提携の開発、またはそこで予想される利益に関する予測あるいは見込み／持続可能性および環境問題に関わる目標、計画、予測の記述／エネルギー転換および世界的な気候変動に関する予測または見込み／作業手順および技術の改善といった不確実な事柄について述べています。これらの記述は次に述べるリスクおよび不確実性にさらされていますが、これだけに限りません。炭素排出量のネットネガティブ目標を達成できないこと／SLBの戦略、イニシアチブ、提携で意図した利益を得られないこと／世界的な気候変動の影響への対処など、環境上の懸念に取り組む法的および規制イニシアチブ／規制に関する承認および許可の時期または受領／SLBが米国証券取引委員会に提出または提供した最新のフォーム10-K、10-Qおよび8-Kに詳述されるその他リスクおよび不確実性。前述またはその他のリスクあるいは不確実性が1つ以上実現（もしくはそのような進展の変化の結果）した場合、または前提となる予想が間違っていることが判明した場合、実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述に反映されたものと大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は本プレスリリースの日付時点についてのみ言及しており、SLBは新たな情報または将来の事象などの結果に関わらず、このような記述を公に更新あるいは修正する一切の意向または義務を放棄します。

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