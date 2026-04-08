Sitetracker startet Scout, eine agentische KI-Plattform speziell für kritische Infrastrukturen

MONTCLAIR, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, die führende Plattform für das Asset Lifecycle Management kritischer Infrastrukturen, meldete heute die Einführung von Scout, seiner neuen agentenbasierten KI-Plattform, die Eigentümer, Betreiber und Auftragnehmer von Infrastrukturen in die Lage versetzt, einschlägige Erkenntnisse zu gewinnen und die Automatisierung ihrer Betriebsabläufe voranzutreiben.

Scout, bereit für konkrete Arbeit

Als Ihr KI-Analyst und -Agent ist Scout vom ersten Tag an einsatzbereit. Scout sorgt für Klarheit bei der Entscheidungsfindung und für Dynamik, wenn Handeln gefragt ist. Scout macht Risiken sichtbar, fasst Informationen zusammen und beschleunigt die Umsetzung, indem es Daten verknüpft und Maßnahmen vorantreibt. Es erzeugt operative Intelligenz und setzt diese in Maßnahmen um – alles in einer sicheren Umgebung, in der die Datensouveränität geschützt ist.

„Unsere Kunden möchten kumulative Wettbewerbsvorteile schaffen“, sagte Giuseppe Incitti, Chief Executive Officer von Sitetracker. „Scout ermöglicht dies durch einfach einsetzbare agentenbasierte Workflows, die die Automatisierung beschleunigen, Zeitpläne straffen und letztlich die Margen erhöhen.“

Scout automatisiert gängige Arbeitsabläufe wie

Dokumentenverarbeitung – Zusammenfassung und Extraktion von Daten aus Genehmigungen, Mietverträgen, Rechnungen und anderen Dokumenttypen.

Fotointelligenz – Durchführung von Qualitätskontrollen anhand von Fotos zur Automatisierung von Abschlussprüfungen, Inspektionen und Außendienstarbeiten.

Risikoanalyse – Ermittlung versteckter Risiken in Ihren Bereitstellungs- und Wartungsprogrammen sowie Empfehlungen zu deren Minderung.

Scout in der Praxis

Scout verknüpft Daten aus verschiedenen Quellen und führt die von Agenten zusammengestellten Arbeitspakete aus, die die Produktivität über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg – von der Planung über die Entwicklung und den Bau bis hin zur Instandhaltung – auf ein neues Niveau heben.

Beispiele für Arbeitspakete, die mit der Scout-KI-Plattform automatisiert werden können:

Mietvergleich

Rechnungsbearbeitung

Fehlerberichte

Leistungsbewertung von Auftragnehmern

Planung des Tagesablaufs mit Empfehlungen

Scout bietet nicht nur sofort einsatzbereite agentenbasierte Arbeitspakete, sondern ermöglicht es Kunden auch, eigene Agenten zu entwickeln, die exakt auf ihre Arbeitsweise abgestimmt sind. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität innerhalb der Organisation.

Scout ist ab Frühjahr verfügbar

Scout ist derzeit in einer limitierten Version verfügbar, wobei die Nachfrage seitens der Kunden groß ist und die Warteliste wächst. Erfahren Sie mehr und beantragen Sie Zugang unter sitetracker.com/scout.

Über Sitetracker + Scout

Sitetracker ermöglicht Eigentümern, Betreibern, Auftragnehmern und anderen Interessengruppen die Rationalisierung und Optimierung des gesamten Lebenszyklus kritischer Infrastrukturen. Als weltweit führende Komplettplattform für das Asset Lifecycle Management unterstützt Sitetracker innovative Unternehmen wie Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefonica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Tilson, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione und TEP dabei, Millionen von Projekten, Standorten und Anlagen effizient zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu warten. Die agentenbasierte KI-Plattform von Sitetracker, Scout, ermöglicht es Unternehmen aus den Bereichen digitale Infrastruktur und saubere Energie, von operativen Erkenntnissen zur autonomen Ausführung überzugehen, ohne die Systeme zu ersetzen, auf die sich ihre Teams bereits verlassen. Sitetracker sorgt für operative Exzellenz und schafft vollständige Transparenz in Branchen wie digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien, EV-Laden, Versorgungsunternehmen und Immobilien, indem es sichere, effiziente Teams fördert, gesunde Projekte gewährleistet und Unternehmen in die Lage versetzt, Größe, Wachstum und Komplexität zu bewältigen. Hunderte von Branchenführern vertrauen auf Sitetracker, das weltweit eine vernetzte und nachhaltige Zukunft fördert. Verwalten Sie das Wesentliche mit Sitetracker.

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