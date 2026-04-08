Sitetracker lance Scout, une plateforme d’IA agentique spécialement conçue pour les infrastructures critiques

MONTCLAIR, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, la principale plateforme de gestion du cycle de vie des actifs pour les infrastructures critiques, a annoncé aujourd’hui le lancement de Scout, sa nouvelle plateforme d’IA agentique conçue pour aider les propriétaires, les exploitants et les entrepreneurs d’infrastructures à obtenir des informations approfondies et à favoriser l’automatisation au sein de leurs opérations.

Scout, prêt à l’emploi

En tant qu’analyste et agent IA, Scout est opérationnel dès le premier jour. Scout apporte de la clarté lors de la prise de décision et donne l’élan nécessaire lorsque l’action s’impose. Il met en évidence les risques, synthétise les informations et contribue à accélérer l’exécution en reliant les données et en pilotant l’action. Scout génère de l’intelligence opérationnelle et la transforme en action, le tout dans un environnement sécurisé qui protège la souveraineté des données.

« Nos clients cherchent à créer des avantages concurrentiels cumulatifs », déclare Giuseppe Incitti, directeur général de Sitetracker. « Scout répond à cette attente en fournissant des flux de travail automatisés faciles à déployer qui favorisent l’automatisation, raccourcissent les délais et, au final, augmentent les marges. »

Scout automatise les flux de travail courants, y compris

Traitement des documents : résumés et extraits de données de permis, baux, factures et autres types de documents.

Intelligence photographique : contrôles qualité sur les photos pour automatiser les revues de clôture, les inspections et le travail sur le terrain.

Analyse des risques : identification des risques cachés au sein des programmes de déploiement et de maintenance, et recommandations pour les atténuer.

Scout en action

En connectant des données provenant de diverses sources, Scout est prêt à exécuter des lots de tâches assemblés par des agents qui propulsent la productivité vers de nouveaux sommets tout au long du cycle de vie des actifs, depuis les phases de planification, de développement, de construction et de maintenance.

Quelques exemples de lots de tâches pouvant être automatisés par la plateforme IA de Scout

Comparaison de baux

Traitement des factures

Rapports de non-conformité

Évaluations des performances des sous-traitants

Préparation du plan de travail quotidien avec recommandations

Scout fournit non seulement des lots de tâches prêts à l’emploi, mais permet également aux clients de créer leurs propres agents pour s’aligner directement sur leur façon de travailler, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour améliorer la productivité au sein de leur organisation.

Scout, disponible ce printemps

Scout est actuellement en version limitée, avec une forte demande de la part des clients et une liste d’attente qui ne cesse de s’allonger. Pour en savoir plus et demander un accès, rendez-vous sur sitetracker.com/scout.

À propos de Sitetracker + Scout

Sitetracker permet aux propriétaires, exploitants, entrepreneurs et autres parties prenantes de rationaliser et d’optimiser le cycle de vie complet des infrastructures critiques. En tant que plateforme mondiale de référence pour la gestion complète du cycle de vie des actifs, Sitetracker aide des entreprises innovantes telles que Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefonica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Tilson, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione et TEP à planifier, construire, exploiter et entretenir efficacement des millions de projets, de sites et d’actifs. Scout, la plateforme d’IA agentique de Sitetracker, permet aux organisations des secteurs de l’infrastructure numérique et des énergies propres de passer de la connaissance opérationnelle à l’exécution autonome, sans remplacer les systèmes sur lesquels leurs équipes s’appuient déjà. Sitetracker garantit l’excellence opérationnelle et assure une transparence totale dans des secteurs tels que les infrastructures numériques, les énergies renouvelables, la recharge des véhicules électriques, les services publics et l’immobilier, en favorisant la sécurité et l’efficacité des équipes, en garantissant la bonne santé des projets et en permettant aux organisations de gérer leur taille, leur croissance et leur complexité. Reconnu par des centaines de leaders du secteur, Sitetracker contribue à un avenir plus connecté et plus durable à travers le monde. Gérez ce qui est essentiel, avec Sitetracker.

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