Sitetracker lanceert Scout, een Agentic AI-platform specifiek voor kritieke infrastructuur ontwikkeld

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, het toonaangevende Asset Lifecycle Management-platform voor kritieke infrastructuur, kondigde vandaag de lancering aan van Scout, het nieuwe Agentic AI-platform ontworpen om eigenaars van infrastructuur, operatoren en opdrachtnemers te helpen diepe inzichten te verwerven en automatisering in hun activiteiten te bevorderen.

Scout, klaar voor het echte werk

Als uw AI-analist en agent is Scout klaar om vanaf de eerste dag aan de slag te gaan. Scout verschaft duidelijkheid wanneer beslissingen vorm krijgen en momentum wanneer actie is vereist. Het brengt risico's aan de oppervlakte, synthetiseert informatie en helpt om uitvoering te versnellen door gegevens te verbinden en actie aan te drijven. Scout creëert operationele intelligentie en zet die om in actie, dit alles in een veilige omgeving die gegevenssoevereiniteit beschermt.

