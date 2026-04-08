Zyxel et Openreach s’associent pour réduire les déchets plastiques liés aux installations de fibre optique

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Un nouveau partenariat entre Zyxel Communications et Openreach contribue à réduire les déchets plastiques et d’emballage générés par le déploiement de la fibre optique au Royaume-Uni, grâce au déploiement de « modems » fabriqués à partir de matériaux recyclés pour connecter les clients.

Zyxel déploie une gamme de nouveaux terminaux de réseau optique (ONT), ces boîtiers électroniques muraux qui convertissent les signaux optiques en signaux électriques utilisés par les appareils domestiques, dotés de boîtiers repensés et fabriqués à partir de 95 % de plastique recyclé.1

Les ingénieurs d’Openreach ont déjà installé un demi-million de terminaux ONT durables de Zyxel et le fournisseur de réseau prévoit d’en installer encore davantage cette année, à mesure que les clients passent à la fibre optique, la technologie haut débit la plus fiable du Royaume-Uni.

Les appareils GPON2 sont fabriqués à partir de plastique recyclé et sont livrés dans un emballage minimaliste sans plastique, fabriqué à partir de matériaux recyclés.

Openreach collabore avec Zyxel et d’autres partenaires pour fabriquer ce nouveau kit, dont les boîtiers sont fabriqués à partir de granulés de plastique recyclé. Ces granulés proviennent de diverses sources issues de la famille des plastiques polycarbonates (PC), notamment des boîtiers recyclés d’ordinateurs portables, de tablettes ou de téléphones, d’équipements de protection individuelle tels que des visières et des lunettes, de dispositifs médicaux, ainsi que de phares, de feux arrière et de garnitures intérieures de l’industrie automobile.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie Let’s Reach Zero d’Openreach visant à réduire les émissions de carbone et les déchets, notamment son engagement à éliminer 100 tonnes de plastique de sa chaîne d’approvisionnement.

Les ONT de Zyxel utilisent la technologie Secure Boot intégrée et intègrent le chipset de nouvelle génération d’Airoha, ce qui leur permet de répondre à toutes les exigences de la loi sur la sécurité des télécommunications (TSA).

Pour ce déploiement, Zyxel a créé un ONT sur mesure spécialement pour Openreach, conçu pour permettre aux fournisseurs de services de faire passer plus facilement leurs clients à la fibre optique avec des débits pouvant atteindre 1,8 Gbit/s.

James Harris, directeur EMEA chez Zyxel Communications, déclare : « Alors qu’Openreach continue d’étendre son réseau de fibre optique à travers le Royaume-Uni, la vitesse, la fiabilité, la sécurité et la durabilité sont autant de facteurs importants. »

« Nous avons conçu notre gamme d’ONT pour répondre précisément à ces normes, permettant ainsi à Openreach de déployer rapidement ses services multi-gigabits et de continuer à connecter des millions de foyers et d’entreprises en toute confiance. »

« Nous sommes ravis de soutenir la stratégie "Let’s reach zero" d’Openreach. Grâce à une étroite collaboration, nous avons mis au point un ONT sur mesure qui réduit considérablement la quantité de plastique nécessaire à son processus de fabrication. »

Trevor Linney, directeur des technologies réseau chez Openreach, déclare : « Nous avons déjà raccordé plus de 22 millions de foyers et d’entreprises à notre réseau haut débit, et de plus en plus de personnes à travers le Royaume-Uni choisissent la fibre optique, car elles comptent plus que jamais sur une connectivité rapide et fiable.

« Alors que nous continuons à connecter les communautés à notre réseau, il est essentiel que nous le fassions d’une manière qui réduise notre impact environnemental tout en fournissant une technologie de classe mondiale. Un excellent exemple en est le passage à l’Ethernet 2,5G par défaut, qui évite de futurs déplacements de techniciens à mesure que les clients passent en toute transparence à des débits plus élevés. »

Abby Chicken, responsable du développement durable chez Openreach, ajoute : « Avec Zyxel, nous avons un partenaire qui partage notre volonté de réduire l’impact environnemental de nos installations, de l’utilisation de matériaux recyclés dans les équipements à la réduction du plastique dans les emballages, tout en continuant à soutenir un déploiement sécurisé à grande échelle. »

Openreach collabore depuis longtemps avec ses fournisseurs pour réduire la quantité de plastique et de composants, et s’est fixé pour objectif d’éliminer les plastiques à usage unique (SUP) de ses 25 gammes les plus consommées.

Notes aux éditeurs

Pour plus d’informations, Zyxel participera à la FTTH Conference 2026, qui se tiendra du 14 au 16 avril à l’ExCeL de Londres. Les participants pourront rencontrer Zyxel au stand G22 pour discuter de la gamme complète de solutions fibre optique de Zyxel et en savoir plus sur le partenariat avec Openreach.

À propos d’Openreach

Nous faisons fonctionner les réseaux.

Notre réseau haut débit de gros, le plus grand du Royaume-Uni, permet à plus de 680 fournisseurs de services tels que BT, SKY, TalkTalk, Vodafone et Zen de proposer à leurs clients des services haut débit, de télévision, de téléphonie, de données et de téléphonie mobile.

Toute entreprise peut accéder à notre réseau à des tarifs et conditions identiques, et notre équipe d’environ 28 000 personnes contribue à fournir des services à toutes les communautés du Royaume-Uni.

À l’heure actuelle, nous investissons 15 milliards GBP pour construire un nouveau réseau haut débit tout fibre optique qui desservira 25 millions de foyers et d’entreprises d’ici fin 2026. Les travaux avancent comme prévu, et l’entreprise a l’intention d’aller encore plus loin, jusqu’à 30 millions de locaux d’ici la fin de la décennie, si les conditions d’investissement restent favorables.

Nous avons déjà raccordé 22 millions de foyers et nous en raccordons des milliers d’autres chaque semaine. Nous formons actuellement des milliers de nos ingénieurs actuels afin qu’ils puissent contribuer à la construction, à la connexion et à la maintenance du nouveau réseau.

Notre nouveau réseau permettra à Openreach et à ses clients de réduire considérablement leurs émissions ; selon certaines études, le déploiement du haut débit par fibre optique à l’échelle nationale pourrait éviter 400 millions de trajets domicile-travail chaque année. Nous sommes également en train de faire passer notre flotte commerciale, la deuxième plus importante du Royaume-Uni, à zéro émission d’ici 2031.

Nous sommes une filiale indépendante détenue à 100 % par BT Group et, pour l’exercice clos fin mars 2025, nous avons enregistré un chiffre d’affaires de 6,157 milliards GBP.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.openreach.com.

À propos de Zyxel Communications

Zyxel Communications connecte les personnes et les réseaux depuis plus de 35 ans. Notre gamme complète et flexible aide les fournisseurs de services à garder une longueur d’avance sur la concurrence. Grâce à une forte présence locale et à une portée mondiale, nous proposons des solutions de haut débit fixes et mobiles, ainsi que des solutions de gestion de réseau basées sur l’IA qui établissent de nouvelles normes pour le secteur.

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1 Le processus de fabrication utilise la quantité maximale de plastique recyclé possible (95 %) sans compromettre l’intégrité structurelle et la résistance du boîtier de l’ONT.

2 Réseau optique passif gigabit

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