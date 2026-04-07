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Galaxy Systemy Informatyczne, de Polonia, se convierte en la primera empresa privada en adquirir un computador cuántico de IQM
Galaxy Systemy Informatyczne, de Polonia, se convierte en la primera empresa privada en adquirir un computador cuántico de IQM
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- IQM entregará e instalará el computador cuántico de 54 cúbits en Galaxy, durante el cuarto trimestre de 2026.
- La implementación fortalecerá las capacidades cuánticas de Galaxy, impulsará el desarrollo de talento y fomentará la innovación en múltiples sectores, además de reforzar el creciente ecosistema cuántico de Polonia.
- Se trata de otro computador Radiance de 54 cúbits implementado por IQM —esta vez en Polonia— tras instalaciones en LRZ en Alemania, VTT en Finlandia, CINECA en Italia y CESGA en España. Esto subraya la posición de liderazgo de la compañía en el mercado.
ZIELONA GÓRA, Polonia; y ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, líder global en supercomputación cuántica, anunció hoy un hito comercial: el despliegue de un computador cuántico híbrido integrado en Galaxy Systemy Informatyczne Sp.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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