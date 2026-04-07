Galaxy Systemy Informatyczne, de Polonia, se convierte en la primera empresa privada en adquirir un computador cuántico de IQM

ZIELONA GÓRA, Polonia; y ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, líder global en supercomputación cuántica, anunció hoy un hito comercial: el despliegue de un computador cuántico híbrido integrado en Galaxy Systemy Informatyczne Sp.

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