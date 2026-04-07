L’armée péruvienne choisit l’avion Beechcraft King Air 360C pour mener des opérations variées

SANTIAGO, Chili--(BUSINESS WIRE)--L’armée péruvienne a signé un accord en vue d’acquérir un appareil Beechcraft King 360C, équipé d’une porte cargo et conçu par Textron Aviation Inc., une filiale de Textron Inc. (NYSE : TXT). L’appareil fournira des services essentiels aux communautés à travers tout le pays. Grâce à sa grande capacité de charge utile, ce turbopropulseur bimoteur permettra à l’armée de renforcer ses capacités d’évacuation médicale, de transport de patients et de fourniture d’une aide humanitaire rapide lors des opérations de secours en cas de catastrophe. L’appareil devrait entrer en service en 2028.

Cette commande fait suite à la livraison à l’armée de l’air péruvienne de deux appareils Beechcraft King Air 360CHW polyvalents, équipés pour les évacuations sanitaires aériennes. Le King Air 360CHW est doté d’une porte cargo et conçu pour fonctionner à un poids opérationnel plus élevé.

Le Beechcraft King Air 360C est conçu et fabriqué par Textron Aviation Inc., une filiale de Textron Inc. (NYSE : TXT).

« Les appareils Beechcraft et Cessna sont conçus pour les missions spéciales et continuent de faire preuve d’une fiabilité inégalée dans certains des environnements les plus exigeants au monde », a déclaré Bob Gibbs, vice-président du département Ventes pour les spéciales. « Le King Air 360C offrira à l’armée péruvienne une plateforme polyvalente et robuste pour le transport de patients en soins intensifs et pour les interventions en cas de catastrophe. Nous sommes honorés de contribuer à leur mission nationale. »

Dans le cadre d’un programme de compensation lié au King Air 360C, Textron Aviation a choisi de renforcer ses liens avec l’armée péruvienne en lui fournissant des capacités de pointe et un soutien à long terme. Cette collaboration porte notamment sur un projet de transport sanitaire aérien prévoyant la mise à disposition de matériel et de lits médicaux, ainsi qu’une formation à l’installation, à l’utilisation et à la maintenance. Textron Aviation proposera également des formations à la maintenance des appareils, notamment pour les techniciens spécialisés dans les moteurs et l’avionique, afin de permettre à l’armée péruvienne d’assurer la pérennité de sa flotte et d’en maximiser l’utilisation.

L’armée péruvienne utilise des appareils de Textron Aviation depuis plus de 20 ans, notamment les modèles Cessna Skylane, Skyhawk, Amphibian Caravan et Citation Excel, ainsi que les Beechcraft King Air 350 et 1900D.

Depuis plus de 60 ans, le Beechcraft King Air fait ses preuves en termes de fiabilité et de polyvalence des missions. Depuis 1964, plus de 7 900 appareils ont été livrés à nos clients, qui ont cumulé plus de 66 millions d’heures de vol à travers le monde. Cette gamme connaît notamment un grand succès sur les marchés internationaux, comme au Pérou, où les King Air représentent 44 % de la flotte de turbopropulseurs. Le King Air représente la famille d’avions d’affaires à turbopropulseurs la plus vendue au monde ; il est utilisé pour des missions commerciales et spéciales par toutes les branches de l’armée américaine.

Des possibilités infinies pour les missions spéciales

Lorsque les clients des secteurs public, militaire ou commercial recherchent des solutions aériennes pour leurs missions critiques, ils font appel à Textron Aviation, propriétaire des marques emblématiques Beechcraft et Cessna. L’entreprise propose la gamme la plus complète du secteur en matière d’avions destinés à des missions spéciales, avec des configurations personnalisables s’appuyant sur une technologie éprouvée et une ingénierie de pointe. La gamme d’appareils de Textron Aviation comprend des monomoteurs et des multimoteurs à pistons, des turbopropulseurs et les jets Citation. Ces appareils sont utilisés pour des missions telles que le transport sanitaire aérien, les opérations militaires amphibies, l’inspection en vol, la surveillance aérienne, la formation ou encore le transport utilitaire, le tout soutenu par un vaste réseau mondial de services. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.specialmissions.txtav.com

À propos de Textron Aviation Inc.

Depuis près de 100 ans, nous sommes la source d’inspiration de l’expérience de vol. Textron Aviation Inc., une filiale de Textron Inc., met à profit les compétences combinées des marques Beechcraft, Cessna, Hawker et Pipistrel pour concevoir et offrir à ses clients la meilleure expérience aéronautique possible. Avec une gamme exhaustive de solutions (avions d’affaires, turbopropulseurs, pistons haute performance) et de produits destinés aux missions spéciales, aux formateurs militaires et au secteur de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille aéronautique le plus polyvalent et le plus complet au monde. Plus de la moitié de tous les avions d’aviation générale dans le monde ont été produits par sa main-d’œuvre. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau mondial de service client éprouvé, pour des vols abordables, productifs et flexibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.txtav.com.

À propos de Textron

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, et Textron Systems. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.textron.com.

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