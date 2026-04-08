Virica Biotech y FUJIFILM Biosciences colaboran en el marco del Canada-Japan Corporate Co-Innovation Program para impulsar el desarrollo de potenciadores de la producción de AAV

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Virica Biotech («Virica»), una empresa dedicada al desarrollo de potenciadores celulares especializada en sensibilizadores virales (VSE™) para la fabricación de vectores virales, ha anunciado hoy que recibirá servicios de asesoramiento y financiación del National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP), en el marco del Canada-Japan Corporate Co-Innovation Program, para una colaboración con FUJIFILM Biosciences.

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