Virica Biotech y FUJIFILM Biosciences colaboran en el marco del Canada-Japan Corporate Co-Innovation Program para impulsar el desarrollo de potenciadores de la producción de AAV
Virica Biotech y FUJIFILM Biosciences colaboran en el marco del Canada-Japan Corporate Co-Innovation Program para impulsar el desarrollo de potenciadores de la producción de AAV
- La producción eficiente a gran escala de vectores de virus adenoasociados (AAV) para terapias génicas in vivo sigue siendo un obstáculo clave para garantizar un amplio acceso de los pacientes y unos costes de producción sostenibles.
- Virica y FUJIFILM Biosciences desarrollarán conjuntamente una solución de potenciador y medio de cultivo lista para usar con el fin de aumentar el rendimiento del AAV y la solidez del proceso en el sistema BalanCD® HEK293 de FUJIFILM Biosciences.
OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Virica Biotech («Virica»), una empresa dedicada al desarrollo de potenciadores celulares especializada en sensibilizadores virales (VSE™) para la fabricación de vectores virales, ha anunciado hoy que recibirá servicios de asesoramiento y financiación del National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP), en el marco del Canada-Japan Corporate Co-Innovation Program, para una colaboración con FUJIFILM Biosciences.
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Virica Biotech
Dr. Jean-Simon Diallo
Correo electrónico: communications@viricabiotech.com
Sitio web: www.viricabiotech.com
FUJIFILM Biosciences
Lori Serles
Correo electrónico: lori.serles@fujifilm.com
Teléfono: (949) 261-7800, ext. 145
Lily Jeffery
Zyme Communications
Teléfono: +44 (0)7891 477 378
Correo electrónico: lily.jeffery@zymecommunications.com
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