La société polonaise Galaxy Systemy Informatyczne devient la première entreprise privée à acheter un ordinateur quantique à IQM

ZIELONA GÓRA, Pologne et ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un leader mondial de l'informatique quantique supraconductrice, annonce aujourd'hui un jalon commercial dans le déploiement d'un ordinateur quantique hybride intégré chez Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o., marquant son premier déploiement dans une entreprise privée du monde entier.

Galaxy a mis en œuvre des innovations en matière de sécurité, de numérisation et d’infrastructure matérielle tout en fournissant des solutions informatiques, soutenant l’infrastructure HPC pour façonner l’économie polonaise sur la base des données et de l’intelligence artificielle.

Le système Radiance de 54 qubits sera également l'ordinateur quantique le plus avancé en Pologne, et Galaxy, un fournisseur de solutions technologiques, deviendra la première entreprise privée au monde à posséder et à exploiter une telle infrastructure quantique.

Le système, qui sera installé au siège de Galaxy à Zielona Góra au quatrième trimestre de 2026, présentera des fidélités de pointe, permettant à Galaxy d’exécuter des algorithmes quantiques dans divers domaines d’application, y compris le soutien aux calculs liés aux technologies spatiales et au sein des marchés financiers et de l’énergie.

« Le déploiement de notre ordinateur quantique chez Galaxy démontre que nous construisons des produits prêts pour les entreprises permettant aux clients de développer leurs propres capacités », déclare Jan Goetz, CEO et cofondateur d’IQM Quantum Computers. « Chaque ordinateur quantique que nous déployons rend l’avenir plus tangible pour nos clients qui acquièrent de l’expérience sur leur propre infrastructure. La construction d’un tel écosystème repose sur les riches traditions reconnues de la Pologne dans les domaines de la physique quantique, des mathématiques et de l’informatique. »

La machine servira un large éventail d’utilisateurs, de l’industrie au monde universitaire, tout en renforçant la position de la Pologne au sein de l’écosystème quantique européen.

« L’installation de l’ordinateur quantique IQM Radiance 54 qubits dans notre centre de données constitue un tournant non seulement pour Galaxy, mais pour l’ensemble de l’économie numérique polonaise. En choisissant les technologies supraconductrices d’IQM, nous nous engageons en faveur d’une pleine souveraineté technologique : disposer d’une telle infrastructure avancée sur site en Pologne nous permet de devenir indépendants des fournisseurs de cloud externes et garantit le plus haut niveau de sécurité pour les données traitées ainsi que le développement d’algorithmes et d’applications », déclare Jacek Michalski, CEO de Galaxy Systemy Informatyczne. « Grâce au développement des technologies quantiques, des laboratoires de recherche seront créés pour les entreprises et la science au sens le plus large. »

Avec ce déploiement, IQM continue de démontrer son leadership commercial pour fournir de vrais ordinateurs quantiques aux clients et construire des écosystèmes quantiques locaux avec du matériel et des logiciels ouverts et transparents.

La société a vendu 21 systèmes quantiques à 13 clients dans le monde à ce jour, plus que tout autre fabricant.

À propos d'IQM Quantum Computers :

IQM Quantum Computers est un chef de file mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs, fournissant des systèmes quantiques complets et un accès à une plateforme cloud aux instituts de recherche, aux universités, aux centres de calcul haute performance et aux laboratoires nationaux dans le monde entier. Le modèle de déploiement sur site d'IQM donne aux clients la propriété et le contrôle directs de leur infrastructure quantique. Créée en 2018 et basée en Finlande, la société compte plus de 350 employés. IQM opère en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et a annoncé son intention de devenir la première société quantique européenne cotée en bourse sur une grande bourse américaine avec une double cotation à la bourse d'Helsinki également à l'étude.

À propos de Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o.o.

Galaxy Systemy Informatyczne sp. z o.o. opère sur le marché informatique depuis 30 ans ; l'expérience acquise au fil des ans nous aide à créer des projets dans divers domaines de l'informatique, de la sécurité, de la défense, de l'énergie, de la finance et de la technologie spatiale. Notre expérience de la conception de clusters de calcul haute performance (HPC) nous a permis de rassembler de nombreuses personnes talentueuses qui créent et mettent en œuvre des idées à l'échelle mondiale de la modernité.

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