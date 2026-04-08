Consorcio de Estados Unidos Acuerda Adquirir Movistar México para Construir el Operador de Telecomunicaciones de Última- Generación del país, habilitado por la Plataforma Telecom-as-a-Service de OXIO

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--OXIO Inc. y Newfoundland Capital Management anunciaron hoy que un consorcio de inversionistas estadounidenses, liderado por las dos compañías, ha suscrito un acuerdo para adquirir Movistar México de Telefónica S.A. (BME: TEF), compañía global de telecomunicaciones listada en la bolsa de Madrid. La transacción posiciona a Movistar México para su siguiente fase de crecimiento, habilitada por la plataforma Telecom-as-a-Service de OXIO, respaldando su transición hacia un modelo operativo más ágil, Nativo en la Nube (cloud-native) y digital.

Movistar México continuará operando bajo la marca Movistar y seguirá siendo liderada por su actual equipo directivo. A medida que la compañía migre su red y operaciones a la plataforma de OXIO, los clientes podrán esperar continuidad total y servicio ininterrumpido, así como mejoras futuras en la calidad del servicio. La transacción permanece sujeta a condiciones de cierre entre las partes y a las aprobaciones regulatorias habituales.

“Este es un nuevo capítulo emocionante para Movistar México y un momento decisivo para OXIO”, afirmó Nicolas Girard, Ph.D., Fundador y Director Ejecutivo de OXIO. “Movistar ha construido una marca sólida y robusta, con una base de suscriptores leales de más de 20 millones de clientes, y estamos comprometidos en construir sobre esa base. Nuestra plataforma Nativa en la Nube (cloud-native) respaldará la transformación de la compañía hacia una telco de última generación, al tiempo que mejorará de manera significativa la experiencia de los usuarios en todo el país.”

La plataforma Telecom-as-a-Service de OXIO ofrece una arquitectura de telecomunicaciones Nativa en la Nube (cloud-native) junto con herramientas de analítica de datos e inteligencia de negocio habilitadas por IA, diseñadas para modernizar sistemas, incrementar la flexibilidad operativa y materializar nuevas oportunidades de alianzas y monetización.

“América Latina ha estado en el centro de nuestra tesis de inversión desde nuestra fundación, y el mercado de telecomunicaciones de México representa hoy una de las oportunidades más atractivas de la región”, señaló Daniel Simon, Portfolio Manager de Newfoundland Capital Management.

La transacción se sustenta en la posición consolidada de mercado de Movistar México, sus sólidas relaciones con mayoristas y la oportunidad de largo plazo para continuar impulsando la transformación digital del sector de las telecomunicaciones en México. Durante años, Movistar México ha avanzado hacia un modelo operativo de activos-ligeros, al mismo tiempo que ha fortalecido su marca y construido una base de clientes leal en el mercado mexicano. Cabe destacar que la compañía ha logrado un crecimiento sostenido en su base de suscriptores pospago, un indicador fundamental de la calidad de sus clientes y la estabilidad de ingresos a largo plazo.

México también representa una oportunidad atractiva de largo plazo para la innovación en conectividad inalámbrica. Una frontera de casi 2.000 millas con Estados Unidos genera dinámicas únicas de conectividad transfronteriza y posiciona al país como un nodo crítico dentro de la infraestructura digital de América del Norte. Una población digitalmente nativa con rápido crecimiento está incrementando la demanda de servicios con enfoque móvil-primero en fintech, comercio, entretenimiento y otros sectores. A medida que las expectativas de consumidores y empresas en materia de conectividad continúan evolucionando, el consorcio considera que México está bien posicionado para la siguiente fase de modernización del sector telecomunicaciones.

Acerca de OXIO Inc.

OXIO Inc. es una plataforma global de Telecom-as-a-Service que permite a marcas, empresas y operadores móviles lanzar y operar servicios de telecomunicaciones modernos mediante una arquitectura Nativa en la Nube (cloud-native). Fundada en 2018 y con sede en Nueva York, con oficinas en Ciudad de México y Montreal, OXIO cuenta con licencias de telecomunicaciones tanto en Estados Unidos como en México, y ha operado como proveedor mayorista licenciado en México durante cinco años. México fue el primer mercado de lanzamiento de OXIO, y desde entonces la compañía ha construido una sólida base de marcas líderes mexicanas en su plataforma, incluyendo Grupo Coppel, Rappi y Mercado Pago. La compañía fue clasificada como #1 y reconocida como líder establecido del mercado en el informe “MVNO Solutions Report 2026” de Juniper Research. La plataforma de OXIO integra capacidades de red-core, conectividad y herramientas de inteligencia de negocio habilitadas por IA, diseñadas para soportar operaciones de telecomunicaciones digitales a escala.

Acerca de Newfoundland Capital Management

Newfoundland Capital Management es una firma boutique de inversión Pan–Regional. Fundada en 2009, la firma se especializa en identificar y ejecutar oportunidades de inversión idiosincráticas y de alta convicción en toda la región.

Acerca de Movistar México

Movistar México es un operador líder de telecomunicaciones que atiende a más de 20 millones de suscriptores móviles a nivel nacional bajo la marca Movistar. La compañía ofrece conectividad móvil y servicios digitales a nivel nacional y es una subsidiaria de Telefónica S.A. (BME: TEF), una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo, con sede en Madrid, España.