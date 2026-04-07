A Mouser Electronics explora como a Inteligência Artificial molda tecnologias e experiências do dia a dia

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Mouser Electronics, Inc., distribuidora global autorizada dos mais recentes componentes eletrônicos e produtos de automação industrial, anunciou hoje a primeira edição de 2026 de sua série de tecnologias Empowering Innovation Together (EIT), Engenharia de IA para o dia a dia. Esta edição explora como a inteligência artificial está cada vez mais presente em produtos e serviços do dia a dia, desde ferramentas de busca e mensagens assistidas até dispositivos vestíveis de saúde que monitoram o bem-estar pessoal. À medida que os recursos de IA se expandem para dispositivos de consumo e conectados, os engenheiros continuam projetando sistemas que tornam essas tecnologias mais úteis, intuitivas e confiáveis ​​em aplicativos do mundo real.

"A IA está rapidamente deixando de ser uma tecnologia experimental para se tornar parte dos produtos que as pessoas usam diariamente, e os engenheiros desempenham um papel fundamental na definição de como ela é aplicada", disse Jeff Newell, presidente da Mouser Electronics. "Com a IA incorporada em dispositivos de consumo e sistemas conectados, é importante que essas tecnologias sejam projetadas para apoiar a expertise humana, mantendo-se confiáveis. Este segmento da EIT ajuda os engenheiros a explorar as ferramentas e os insights necessários para construir a próxima geração de soluções habilitadas por IA."

À medida que agentes de IA e ferramentas inteligentes são integrados a residências, dispositivos conectados e serviços digitais, os engenheiros estão desenvolvendo sistemas que aprimoram o julgamento do usuário e mantêm o controle, preservando a transparência e a privacidade. Novas plataformas com inteligência artificial já demonstram esse potencial – transformando conversas simples em roteiros de viagem completos ou fornecendo informações mais aprofundadas sobre saúde por meio de dispositivos conectados.

No podcast The Tech Between Us, Raymond Yin, diretor de Conteúdo Técnico da Mouser Electronics, e a Dra. Marisa Tschopp, pesquisadora sênior da scip AG em Zurique, examinam o novo papel da IA ​​na interação humana e nas experiências do dia a dia. Eles exploram como os avanços da IA ​​moldam a colaboração facilitada pela tecnologia, incluindo o impacto a longo prazo da integração diária e as aplicações para a saúde mental.

"A IA está saindo dos ambientes experimentais e chegando aos produtos dos quais as pessoas dependem todos os dias", disse Yin. "Nosso primeiro EIT explora a próxima era da inovação em IA, analisando como usar a tecnologia para aprimorar as habilidades das pessoas e repensar como podemos viver melhor."

Além do podcast, a série EIT inclui um vídeo detalhado, artigos técnicos, um infográfico sobre o tema e conteúdo exclusivo para assinantes, explorando a IA no cotidiano. Ao examinar a gama de casos em que a IA pode aprimorar a expertise técnica, os engenheiros podem desenvolver uma classe de ferramentas para ajudar a remodelar a forma como as pessoas pensam, decidem e criam, protegendo a privacidade e o controle.

Criado em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas educacionais mais reconhecidos da indústria de componentes eletrônicos. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, X, e YouTube.

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Como distribuidora global autorizada, a Mouser oferece a mais ampla seleção dos mais recentes semicondutores, componentes eletrônicos e produtos de automação industrial. Os clientes da Mouser podem esperar produtos 100% certificados e genuínos, com rastreabilidade completa de cada um de seus parceiros fabricantes. Para ajudar a acelerar os projetos dos clientes, o site da Mouser hospeda uma extensa biblioteca de recursos técnicos, incluindo um Centro de Recursos Técnicos, além de fichas técnicas de produtos, projetos de referência específicos de fornecedores, notas de aplicação, informações técnicas de projeto, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

Os engenheiros podem se manter atualizados sobre as novidades em produtos, tecnologias e aplicações por meio do boletim informativo eletrônico gratuito da Mouser. As assinaturas de notícias e referências por e-mail da Mouser são personalizáveis ​​para atender às necessidades exclusivas e em constante mudança dos projetos de clientes e assinantes. Nenhum outro distribuidor oferece aos engenheiros tanta personalização e controle sobre as informações que recebem. Saiba mais sobre tecnologias emergentes, tendências de produtos e muito mais, inscreva-se hoje mesmo em https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

Sobre a Mouser Electronics

A Mouser Electronics é uma distribuidora autorizada de semicondutores e componentes eletrônicos com foco em lançamentos de novos produtos de seus principais parceiros fabricantes. Atendendo à comunidade mundial de engenheiros de projetos eletrônicos e compradores, o site da distribuidora internacional, mouser.com, está disponível em diversos idiomas e moedas, apresentando mais de 6,8 milhões de produtos de mais de 1.200 marcas de fabricantes. A Mouser oferece 28 locais de suporte ao redor do mundo para proporcionar o melhor atendimento ao cliente no idioma, moeda e fuso horário locais. A distribuidora envia para mais de 650.000 clientes em 223 países/territórios desde suas instalações de distribuição de última geração com 1 milhão de pés quadrados na área metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informação, acesse https://www.mouser.com/.

Marcas registradas

Mouser and Mouser Electronics são marcas registradas da Mouser Electronics, Inc. Todos os outros produtos, logotipos e nomes de empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

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