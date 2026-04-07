Galaxy Systemy Informatyczne della Polonia diventa la prima azienda privata ad acquistare un computer quantistico da IQM
Galaxy Systemy Informatyczne della Polonia diventa la prima azienda privata ad acquistare un computer quantistico da IQM
- IQM fornirà e installerà il computer quantistico da 54-qubit a Galaxy nel quarto trimestre 2026.
- La fornitura aumenta le capacità quantistiche di Galaxy, supportando lo sviluppo e l'innovazione nei settori, rafforzando al contempo il crescente ecosistema quantistico della Polonia.
- Si tratta di un altro computer Radiance da 54 qubit installato questa volta in Polonia da IQM, dopo le installazioni a LRZ in Germania, VTT in Finlandia, CINECA in Italia e CESGA in Spagna, sottolineando la leadership dell'azienda sul mercato.
ZIELONA GÓRA, Polonia e ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un leader globale nel settore dell'informatica quantistica a superconduttori, oggi ha annunciato un'importante tappa commerciale per l'implementazione di un computer quantistico ibrido integrato presso Galaxy Systemy Informatyczne Sp.
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