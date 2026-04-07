Galaxy Systemy Informatyczne della Polonia diventa la prima azienda privata ad acquistare un computer quantistico da IQM

ZIELONA GÓRA, Polonia e ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un leader globale nel settore dell'informatica quantistica a superconduttori, oggi ha annunciato un'importante tappa commerciale per l'implementazione di un computer quantistico ibrido integrato presso Galaxy Systemy Informatyczne Sp.

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