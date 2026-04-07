-

Galaxy Systemy Informatyczne della Polonia diventa la prima azienda privata ad acquistare un computer quantistico da IQM

  • IQM fornirà e installerà il computer quantistico da 54-qubit a Galaxy nel quarto trimestre 2026.
  • La fornitura aumenta le capacità quantistiche di Galaxy, supportando lo sviluppo e l'innovazione nei settori, rafforzando al contempo il crescente ecosistema quantistico della Polonia.
  • Si tratta di un altro computer Radiance da 54 qubit installato questa volta in Polonia da IQM, dopo le installazioni a LRZ in Germania, VTT in Finlandia, CINECA in Italia e CESGA in Spagna, sottolineando la leadership dell'azienda sul mercato.
original IQM Radiance quantum computer

IQM Radiance quantum computer

ZIELONA GÓRA, Polonia e ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un leader globale nel settore dell'informatica quantistica a superconduttori, oggi ha annunciato un'importante tappa commerciale per l'implementazione di un computer quantistico ibrido integrato presso Galaxy Systemy Informatyczne Sp.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:
Email: press@meetiqm.com
Cellulare: +358 (0) 50 479 0845

Industry:

IQM Quantum Computers

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatto per i media:
Email: press@meetiqm.com
Cellulare: +358 (0) 50 479 0845

More News From IQM Quantum Computers

Riassunto: IQM e Real Asset Acquisition Corp. annunciano la presentazione riservata di una bozza di Dichiarazione di Registrazione su modulo F-4 in relazione alla proposta di combinazione aziendale

PRINCETON, New Jersey, ed ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, leader mondiale nei computer quantistici superconduttori full-stack installati in loco ("IQM", "IQM Quantum Computers" o la "Società"), e Real Asset Acquisition Corp., una SPAC (Special Purpose Acquisition Company), (Nasdaq: RAAQ) ("RAAQ"), oggi hanno annunciato la presentazione riservata della bozza della dichiarazione di registrazione sul modulo F-4 (la "Dichiarazione di Registrazione") depositata da IQM presso la U....

Riassunto: IQM ottiene un finanziamento di 50 milioni di euro per accelerare la crescita globale

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, leader globale nell'ambito di computer quantistici superconduttori full-stack ("IQM", "IQM Quantum Computers" o l'"Azienda"), ha annunciato oggi di aver ottenuto un pacchetto di finanziamenti di 50 milioni di euro dai fondi e dagli account gestiti da BlackRock. Questo strumento supporterà l'accelerazione della roadmap tecnologica di IQM, promuoverà le attività di R&S, sosterrà l'accesso a ulteriori mercati e rafforzerà la leadership di IQM...

Riassunto: IQM e Zurich Instruments lanciano un dimostratore di correzione degli errori quantistici in tempo reale con NVIDIA NVQLink

ZURIGO, Svizzera, ESPOO, Finlandia e SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, IQM Quantum Computers e Zurich Instruments annunciano un progetto congiunto per realizzare e gestire un dimostratore di correzione degli errori quantistici (QEC) in tempo reale, basato sulla piattaforma NVIDIA NVQLink. Questo progetto segna una tappa significativa verso un calcolo quantistico scalabile e resistente ai guasti, progettati per l'utilizzo in contesti aziendali e data center. Il testo originale del pres...
Back to Newsroom