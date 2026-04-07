Cloudflare y GoDaddy se unen para impulsar una web abierta basada en agentes de IA

SAN FRANCISCO Y TEMPE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), empresa líder en conectividad en la nube, y GoDaddy (NYSE: GDDY), referente global en dominios y tecnología para pequeñas empresas, han anunciado hoy una alianza estratégica para ofrecer a los propietarios de sitios web y a los desarrolladores de inteligencia artificial mayor transparencia y control sobre el uso de sus contenidos, así como para impulsar estándares que permitan identificar mejor a los agentes de IA. Con esta colaboración, ambas empresas buscan impulsar una web abierta basada en agentes de IA en la que la identidad, la confianza y el control de acceso estén claramente definidos.

Internet está experimentando una transformación profunda: pasa de ser una web de páginas pensada para personas a un entorno que también da soporte a agentes de IA que actúan en su nombre. Sin estándares ni herramientas claras, esta transición puede resultar abrumadora para los propietarios de sitios web, incluidas pequeñas empresas y creadores de contenido, debido al aumento de tráfico automatizado difícil de identificar y potencialmente malicioso. Por ello, resulta fundamental contar con herramientas que permitan identificar, gestionar y confiar en el tráfico generado por la inteligencia artificial.

Visibilidad y control sobre los rastreadores de IA

A partir de hoy, GoDaddy integrará AI Crawl Control de Cloudflare en su plataforma de alojamiento web, lo que permitirá a propietarios de sitios de todo el mundo, incluidas pequeñas empresas y creadores de contenido, tener mayor visibilidad y control sobre cómo los rastreadores automatizados impulsados por inteligencia artificial acceden a sus contenidos. De este modo, podrán decidir qué sistemas pueden recopilar información y reforzar la protección de sus sitios.

Identidad y transparencia para los agentes de IA

Más allá del control del rastreo, el sector necesita mecanismos estandarizados que permitan verificar quién está detrás de un agente de IA y qué acciones puede llevar a cabo. Sin embargo, establecer métodos de identificación coherentes para bots y agentes que interactúan de forma segura con aplicaciones web sigue siendo un reto complejo. En este contexto, ANS es un estándar abierto global impulsado por GoDaddy que facilita la identificación, verificación y descubrimiento de agentes de IA entre distintos sistemas, apoyándose en tecnologías consolidadas como el sistema de nombres de dominio (DNS) y la infraestructura de clave pública (PKI). Gracias a ANS, los propietarios de sitios web pueden distinguir entre agentes legítimos y aquellos no identificados, incluidos los que suplantan identidades con fines maliciosos.

Cloudflare apuesta por una web abierta basada en agentes de IA más transparente y respalda ANS, así como el desarrollo de estándares de identidad verificable. En 2025, la empresa también presentó Web Bot Auth, un método basado en criptografía para verificar el tráfico automatizado, junto con Signature Agent Card, una herramienta que permite a los desarrolladores comunicar de forma clara la identidad y el propósito de sus soluciones. Este ecosistema abierto de estándares y métodos de identificación favorece una web en la que la transparencia se integre desde el inicio.

Cloudflare y GoDaddy trabajan conjuntamente para ofrecer la arquitectura técnica necesaria para esta nueva etapa y contribuir a:

Implantar un modelo basado en permisos: GoDaddy integra AI Crawl Control de Cloudflare directamente en su entorno de alojamiento, lo que permite a cualquier propietario de un sitio web establecer sus propias condiciones: permitir, bloquear o exigir compensación económica por el acceso, protegiendo así el valor de sus contenidos.

GoDaddy integra AI Crawl Control de Cloudflare directamente en su entorno de alojamiento, lo que permite a cualquier propietario de un sitio web establecer sus propias condiciones: permitir, bloquear o exigir compensación económica por el acceso, protegiendo así el valor de sus contenidos. Fomentar la confianza y la transparencia en el comercio impulsado por la IA: identificar un bot ya no es suficiente; también es necesario habilitar transacciones. Al respaldar ANS y Web Bot Auth, ambas empresas proporcionan la base de identidad verificable necesaria para un mercado digital funcional. De este modo, cada solicitud, ya se trate de una consulta de datos o de una compra automatizada, cuenta con firma criptográfica, lo que genera la confianza necesaria para un intercambio de valor sostenible.

identificar un bot ya no es suficiente; también es necesario habilitar transacciones. Al respaldar ANS y Web Bot Auth, ambas empresas proporcionan la base de identidad verificable necesaria para un mercado digital funcional. De este modo, cada solicitud, ya se trate de una consulta de datos o de una compra automatizada, cuenta con firma criptográfica, lo que genera la confianza necesaria para un intercambio de valor sostenible. Garantizar un intercambio justo de valor en la era de los motores de respuesta: a medida que Internet evoluciona de un modelo basado en búsquedas y clics a otro basado en respuestas generadas por IA, el modelo tradicional centrado en el tráfico pierde protagonismo. Esta alianza ofrece una respuesta técnica a este desafío. Al combinar registros de auditoría detallados con identidades verificables, Cloudflare y GoDaddy contribuyen a un ecosistema en el que el contenido generado por personas sigue siendo el núcleo de la web, al tiempo que se protege y se remunera en un entorno centrado en la IA.

«La evolución de Internet hacia un ecosistema impulsado por IA y de alta velocidad exige una nueva infraestructura transparente», afirmó Stephanie Cohen, directora de estrategia de Cloudflare. «Al poner herramientas como AI Crawl Control y estándares abiertos en manos de los propietarios de sitios web, sentamos las bases de un nuevo modelo de negocio en Internet. Queremos garantizar que cada creador pueda verificar quién interactúa con su sitio, al tiempo que ofrecemos a los agentes de IA legítimos una forma segura y transparente de participar en una web abierta y dinámica».

«Al colaborar con Cloudflare en AI Crawl Control y promover Agent Name Service, un estándar abierto que proporciona a cada agente de IA una identidad verificable basada en DNS, ofrecemos a nuestros clientes la transparencia que necesitan para prosperar en un entorno centrado en la IA», señaló Jared Sine, director de estrategia de GoDaddy. «Avanzamos al ritmo de Internet y trabajamos con el sector para que la web abierta basada en agentes de IA evolucione al mismo ritmo».

Más información en los siguientes enlaces:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la compañía líder en conectividad cloud. Permite a las organizaciones hacer que sus empleados, aplicaciones y redes sean más rápidos y seguros en cualquier lugar, al tiempo que reduce la complejidad y los costes. La nube de conectividad de Cloudflare ofrece la plataforma unificada más completa de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, proporcionando a cualquier organización el control necesario para trabajar, desarrollar e impulsar su negocio.

Gracias a una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, Cloudflare bloquea cada día miles de millones de amenazas en línea por sus clientes. Cuenta con la confianza de millones de organizaciones, desde las marcas más importantes hasta emprendedores y pequeñas empresas, pasando por organizaciones sin ánimo de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Más información sobre la nube de conectividad de Cloudflare en cloudflare.com/connectivity-cloud. Más información sobre las últimas tendencias e información relacionada con Internet en https://radar.cloudflare.com.

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Acerca de GoDaddy

GoDaddy, el principal registrador de dominios del mundo, ayuda a millones de emprendedores de todo el planeta a poner en marcha, hacer crecer y expandir sus negocios. Sus clientes recurren a GoDaddy para dar nombre a sus ideas, crear sitios web y logotipos, vender productos y servicios y gestionar sus pagos. GoDaddy Airo®, la experiencia impulsada por inteligencia artificial de la empresa, facilita el crecimiento de las pequeñas empresas al permitirles lanzar su presencia en línea en cuestión de minutos, atraer tráfico y aumentar sus ventas. Además, los expertos de GoDaddy ofrecen asistencia disponible las 24 horas del día. Más información en www.GoDaddy.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas a efectos del Artículo 27A de la Securities Act de 1933, en su versión modificada, y del Artículo 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en su versión modificada, que implican riesgos e incertidumbres significativos. En algunos casos, estas declaraciones se identifican por el uso de términos como «puede», «hará», «debería», «espera», «explora», «planea», «anticipa», «podría», «pretende», «objetivo», «proyecta», «contempla», «cree», «estima», «prevé», «potencial» o «continúa», así como sus formas negativas u otras expresiones similares que hacen referencia a las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. No obstante, no todas las declaraciones prospectivas incluyen estos términos identificativos. Entre las declaraciones prospectivas expresadas o implícitas en este comunicado se incluyen, entre otras, las relativas a las capacidades y la eficacia de AI Crawl Control de Cloudflare y de otros productos y tecnologías de Cloudflare; los beneficios para los clientes derivados del uso de AI Crawl Control y de otros productos y tecnologías de Cloudflare; la colaboración de Cloudflare con GoDaddy y los posibles beneficios asociados para sus clientes; la oportunidad de Cloudflare de captar nuevos clientes y ampliar las ventas a clientes existentes a través de dicha colaboración; su desarrollo tecnológico, así como sus operaciones futuras, crecimiento, iniciativas o estrategias; y las declaraciones realizadas por su director de estrategia y otras personas. Los resultados reales podrían diferir de forma significativa de los indicados o implícitos en estas declaraciones prospectivas debido a diversos factores, incluidos, entre otros, los riesgos detallados en los informes presentados por Cloudflare ante la Securities and Exchange Commission (SEC), incluido su informe anual en el formulario 10-K presentado el 26 de febrero de 2026, así como otros documentos que pueda presentar periódicamente ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se refieren únicamente a la fecha de su emisión. Cloudflare no asume obligación alguna de actualizar ninguna de estas declaraciones para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a dicha fecha, ni para incorporar nueva información o hechos imprevistos, salvo cuando así lo exija la ley. Cloudflare puede no alcanzar los planes, intenciones o expectativas aquí incluidos, y no debe depositarse una confianza indebida en estas declaraciones.

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