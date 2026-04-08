Virica Biotech e FUJIFILM Biosciences collaborano nell'ambito del programma di innovazione congiunta Canada–Giappone per promuovere i potenziatori della produzione di virus adeno-associati (AAV)
Virica Biotech e FUJIFILM Biosciences collaborano nell'ambito del programma di innovazione congiunta Canada–Giappone per promuovere i potenziatori della produzione di virus adeno-associati (AAV)
- La produzione efficiente di vettori di virus adeno-associati (AAV) su larga scala per terapie geniche in vivo rimane un punto critico per l'ampio accesso da parte dei pazienti e costi di produzione sostenibili.
- Virica e FUJIFILM Biosciences collaboreranno allo sviluppo di una soluzione di media potenziatore pronta per l'uso, finalizzata a migliorare il rendimento degli AAV e della solidità dei processi nel sistema BalanCD® HEK293 di FUJIFILM Biosciences.
OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Virica Biotech (“Virica”), azienda produttrice di potenziatori cellulari, specializzata in Viral Sensitizers (VSE™) per la produzione di vettori virali, oggi ha annunciato che riceverà servizi di consulenza e finanziamento dal National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP, Programma di assistenza alla ricerca industriale del Consiglio nazionale del Canada per la ricerca), nell'ambito del Canada–Japan Corporate Co-Innovation Program (Programma aziendale di innovazione congiunta canadase-giapponese) per una collaborazione con FUJIFILM Biosciences.
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Virica Biotech
Dr. Jean-Simon Diallo
Email: communications@viricabiotech.com
Website: www.viricabiotech.com
FUJIFILM Biosciences
Lori Serles
Email: lori.serles@fujifilm.com
Telefono: (949) 261-7800 x145
Lily Jeffery
Zyme Communications
Telefono: +44 (0)7891 477 378
Email: lily.jeffery@zymecommunications.com
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