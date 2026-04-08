Virica Biotech e FUJIFILM Biosciences collaborano nell'ambito del programma di innovazione congiunta Canada–Giappone per promuovere i potenziatori della produzione di virus adeno-associati (AAV)

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Virica Biotech (“Virica”), azienda produttrice di potenziatori cellulari, specializzata in Viral Sensitizers (VSE™) per la produzione di vettori virali, oggi ha annunciato che riceverà servizi di consulenza e finanziamento dal National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP, Programma di assistenza alla ricerca industriale del Consiglio nazionale del Canada per la ricerca), nell'ambito del Canada–Japan Corporate Co-Innovation Program (Programma aziendale di innovazione congiunta canadase-giapponese) per una collaborazione con FUJIFILM Biosciences.

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