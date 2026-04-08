Virica Biotech et FUJIFILM Biosciences collaborent dans le cadre du Programme de co-innovation Canada-Japon pour faire progresser les activateurs de production d'AAV

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Virica Biotech (« Virica »), entreprise spécialisée dans les activateurs cellulaires et plus particulièrement les sensibilisateurs viraux (VSE™) pour la production de vecteurs viraux, a annoncé aujourd'hui qu'elle bénéficie de services de conseil et d'un financement du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC), dans le cadre du Programme de coinnovation Canada-Japon, lui permettant de collaborer avec FUJIFILM Biosciences. Cette collaboration vise à optimiser une formulation de VSE™ pour le milieu de culture BalanCD HEK293 de FUJIFILM Biosciences afin de soutenir les producteurs universitaires et commerciaux d'AAV, à l'échelle mondiale.

Les vecteurs AAV sont essentiels aux thérapies géniques in vivo, mais leur production à grande échelle demeure complexe et coûteuse. Les portefeuilles s'élargissant à davantage d'indications thérapeutiques et à un plus grand nombre de patients, la demande d'AAV de haute qualité est nettement supérieure. Parallèlement, le besoin de développer des thérapies assurant la viabilité commerciale exerce une pression sur les coûts de production. Les méthodes de fabrication actuelles et les facteurs économiques sous-jacents sont souvent insuffisants pour répondre à cette demande. En associant le milieu de culture BalanCD haute performance de FUJIFILM Biosciences aux activateurs VSE de Virica, cette collaboration vise à améliorer significativement la productivité des AAV et à mettre au point des procédés plus robustes et évolutifs à grande échelle.

Afin de soutenir la stratégie produit de FUJIFILM Biosciences, Virica optimisera les formulations VSE™ et les paramètres de production d'AAV dans le milieu de culture BalanCD HEK293 de FUJIFILM Biosciences, en utilisant des cellules HEK293 en suspension. Ces travaux s'appuieront sur la plateforme de virologie à haut débit (HTV™) de Virica, ses méthodes de plans d'expériences (DoE) et ses analyses. FUJIFILM Biosciences apportera à ce projet collaboratif son expertise pointue en matière de milieux et de suppléments alimentaires, ainsi que ses capacités de mise à l'échelle. Ce projet, soutenu par le PARI CNRC, vise à développer des formulations VSE™ adaptées au système BalanCD HEK293 de FUJIFILM Biosciences, permettant ainsi de proposer une combinaison activateur-milieu prête à l'emploi, que les utilisateurs finaux pourront adopter avec un minimum de modifications de procédé.

« Nous remarquons une forte complémentarité entre notre technologie VSE et la gamme de milieux de culture BalanCD de FUJIFILM Biosciences », a déclaré le Dr Jean-Simon Diallo, cofondateur scientifique et CEO de Virica Biotech. « Suite au récent lancement de notre activateur AAV CellVantage™ prêt à l'emploi, notre objectif est de proposer une formulation optimisée afin d'accroître encore davantage la productivité des AAV, notamment dans le système HEK293 BalanCD de FUJIFILM Biosciences. »

« Nous demeurons déterminés à proposer des solutions intégrées alliant milieux de culture haute performance et technologies de pointe », a déclaré Yutaka Yamaguchi, PDG de FUJIFILM Biosciences. « L’optimisation des activateurs de sensibilité virale de Virica grâce à notre système FUJIFILM Biosciences BalanCD HEK293 nous permettra de proposer à nos clients une solution simple à mettre en œuvre pour améliorer la production d’AAV et faciliter une intensification à grande échelle efficace. »

Pour en savoir plus sur le soutien apporté par Virica à la fabrication de vecteurs viraux pour la thérapie cellulaire et génique et les vaccins, veuillez consulter le site Internet suivant : viricabiotech.com.

À propos de Virica Biotech

Virica développe des activateurs cellulaires qui améliorent la production et la qualité des vecteurs viraux utilisés en thérapie génique et cellulaire et en vaccination. Les développeurs peuvent ainsi déployer leurs produits à grande échelle à moindre coût. Les activateurs Viral Sensitizer (VSE™) de Virica réduisent les pertes de capacité de production causées par les défenses cellulaires dans les cellules de production. Des combinaisons de VSE formulées sur mesure augmentent considérablement la capacité de production et réduisent le coût de revient d'une gamme de produits. Outre la fourniture de VSE en tant que réactifs prêts à l'emploi, Virica propose également des services rapides. Notre plateforme propriétaire High-Throughput Virology (HTV™), l'optimisation des processus par la méthode des plans d'expériences (DoE) et nos workflows d'analyse permettent aux développeurs d'identifier rapidement les conditions optimales de transfection ou de transduction, facilitant ainsi une mise à l'échelle plus rapide et à moindre coût.

À propos de FUJIFILM Biosciences

Forte d'une expertise en culture cellulaire depuis 1970, FUJIFILM Biosciences est un fournisseur mondial de solutions complètes pour le marché des sciences de la vie. L'entreprise propose des produits et services qui accompagnent ses clients dans leurs initiatives de santé. Grâce à un portefeuille d'applications sans cesse élargi, couvrant la recherche fondamentale en sciences de la vie, la thérapie cellulaire et génique, ainsi que la production à grande échelle de produits biopharmaceutiques et de vaccins, FUJIFILM Biosciences suscite la confiance des chercheurs et des industriels du monde entier. Depuis plus de 50 ans, la mission de FUJIFILM Biosciences est d'accompagner tous les acteurs qui contribuent au développement des médicaments et des traitements tout en assurant une qualité et une réactivité uniques, tant pour ses produits que pour ses solutions sur mesure. L'entreprise fournit ainsi à ses clients les ressources essentielles permettant d'améliorer la vie des patients grâce à des thérapies innovantes et accessibles. Ses sites de production respectent les normes ISO et les réglementations de la FDA et sont conformes aux BPF des États-Unis, du Japon et des Pays-Bas. Son centre d'optimisation des milieux de culture est situé en Chine. Tous les sites privilégient les stratégies conformes au Plan de valeur de développement durable 2030 de FUJIFILM pour une croissance durable. FUJIFILM Biosciences est une filiale de FUJIFILM Holdings America Corporation, elle-même étant rattachée à FUJIFILM Holdings Corporation.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : fujifilmbiosciences.fujifilm.com

FUJIFILM Holdings Corporation

FUJIFILM Holdings Corporation, dont le siège social est à Tokyo, s'appuie sur sa profonde expertise et ses principales technologies exclusives pour proposer des produits et services innovants dans le monde entier à travers quatre segments d'activité clés : la santé, l'électronique, l'innovation commerciale et l'imagerie. Elle emploie plus de 70 000 personnes. Guidés et unis par la raison d’être de notre groupe, « Faire naître plus de sourires dans le monde », nous relevons les défis sociétaux et créons un impact positif sur la société grâce à nos produits, nos services et nos activités. Dans le cadre de notre plan de gestion à moyen terme, VISION2030, qui s’achèvera en 2030, nous ambitionnons de poursuivre notre évolution afin de devenir une entreprise créatrice de valeur et source de joie pour toutes nos parties prenantes, à savoir un regroupement d’entreprises leaders à l’échelle mondiale, et pensons atteindre un chiffre d’affaires mondial de 4 000 milliards de yens (29 milliards de dollars au taux de change de 140 JPY/USD). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site suivant www.fujifilmholdings.com.

Pour obtenir plus d'informations sur notre engagement en matière de développement durable et sur le plan de valeur durable 2030 de Fujifilm, veuillez cliquer ici.

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